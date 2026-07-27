Detenido en Vélez-Málaga por su presunta relación con varios incendios

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha informado de que, en la tarde de este domingo, 26 de julio, un operativo coordinado entre la Policía Local y la Policía Nacional culminó con la detención de un individuo como presunto autor de algunos de los incendios registrados en los últimos días en distintos puntos de la localidad.

La investigación continúa abierta

El detenido fue puesto a disposición policial, mientras que la investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer por completo los hechos. En este sentido, no se descartan nuevas detenciones de otras personas que pudieran estar relacionadas con estos sucesos, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha valorado «la rápida actuación, la estrecha coordinación y el trabajo conjunto» desarrollado por la Policía Local y la Policía Nacional, «una colaboración que ha resultado determinante para avanzar de forma significativa en la investigación».

Asimismo, el Consistorio ha agradecido «la profesionalidad y el compromiso de todos los efectivos que han participado en este dispositivo, así como la colaboración mostrada por numerosos vecinos durante estos días».

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha destacado que «la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad está dando resultados y demuestra el firme compromiso de este Ayuntamiento con la seguridad de nuestros vecinos y la protección de nuestro entorno».

«Quiero agradecer el extraordinario trabajo realizado por la Policía Local y la Policía Nacional, cuya actuación ha sido fundamental para lograr este importante avance en la investigación», ha añadido.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

Asimismo, el regidor ha subrayado que «la investigación continúa abierta y confiamos en que permita esclarecer totalmente estos hechos. Hacemos un llamamiento a cualquier persona que pueda disponer de información relevante para que la comunique a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya que la colaboración ciudadana sigue siendo esencial para que este tipo de actuaciones puedan resolverse con todas las garantías».