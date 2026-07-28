Así será el nuevo Hospital HM Vélez-Málaga, que abrirá en 2028: 50 consultas, seis quirófanos y 250 puestos de trabajo

El Grupo HM Hospitales ha desvelado este martes cómo será el futuro Hospital HM Vélez-Málaga, cuyas obras están previstas que comiencen el próximo mes de septiembre con el objetivo de que pueda abrir sus puertas en el segundo trimestre de 2028.

Durante un acto institucional celebrado en el Ayuntamiento de la localidad, se han dado a conocer algunos de los principales detalles de este “proyecto clave” para la expansión del grupo en Andalucía. La maqueta del futuro hospital permanecerá expuesta en el consistorio veleño durante los próximos días para que los ciudadanos puedan conocer el nuevo centro hospitalario.

Más de 40 millones de inversión y 20 meses de obras

La duración estimada de las obras es de 20 meses y contarán con una partida superior a los 40 millones de euros, en la que está incluida la dotación tecnológica y sanitaria. La ejecución de los trabajos, según ha informado el Grupo HM en un comunicado, ha sido otorgada a Ferrovial Construcción.

"El Hospital HM Vélez-Málaga representa mucho más que una nueva infraestructura sanitaria. Es un proyecto pensado para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de la Axarquía, acercando una medicina de alta complejidad, tecnología de última generación y un modelo asistencial centrado en las personas que, además, generará 250 puestos de trabajo cuando se encuentre a pleno rendimiento", ha subrayado el CEO de HM Hospitales, Alejandro Abarca, durante su intervención en el acto de presentación.

inforgrafía del futuro Hospital HM Vélez Málaga / L.O.

El futuro hospital ha destacado el grupo, permitirá a miles de vecinos de la Axarquía acceder a atención especializada, pruebas diagnósticas avanzadas y cirugía sin necesidad de desplazarse hasta Málaga capital. En cuanto a sus dimensiones, el centro se levantará sobre una parcela de 55.000 metros cuadrados y contará inicialmente con unos 10.000 metros cuadrados construidos, con posibilidad de ampliación.

El hospital contará con 50 consultas, seis quirófanos y más de 60 habitaciones

Respecto a su oferta asistencial, dispondrá de medio centenar de habitaciones ampliables hasta más de 60, unas 50 consultas, media docena de quirófanos, así como un Hospital de Día médico-quirúrgico, una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para adultos, Urgencias de adultos y pediátricas y una amplia cartera de especialidades.

También contará con un área de Diagnóstico por Imagen equipada con TAC, resonancia magnética, mamografía, ecografía, radiología convencional, telemando digital, así como con unidades específicas como endoscopia, dolor, y mujer.

El centro prevé atender 250.000 consultas y 30.000 urgencias al año

Según ha explicado el CEO de HM Hospitales, el futuro centro podrá atender a pleno rendimiento unas 250.000 consultas al año, 5.000 cirugías y 30.000 urgencias. "Una actividad, tanto de trabajadores como de pacientes, que ahora mismo se desplaza a Málaga capital", ha señalado.

El acto de presentación del futuro hospital ha contado también con la presencia del alcalde del municipio, Jesús Lupiáñez; la directora territorial sur de HM Hospitales en Málaga, Virginia Grando, y del presidente institucional sur de HM Hospitales en Málaga, Jesús Burgos.

Acto de presentacion maqueta HM Vélez Málaga / L.O.

Para el alcalde de Vélez-Málaga, este proyecto representa "una magnífica noticia para el presente y el futuro de nuestro municipio y de toda la comarca". En este sentido, ha incidido en que "el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de facilitar inversiones que mejoren la calidad de vida de los vecinos y generen nuevas oportunidades de desarrollo”.

El nuevo hospital generará 250 puestos de trabajo

“La sanidad es uno de los servicios más importantes para cualquier sociedad y, desde el Ayuntamiento, trabajamos para que Vélez-Málaga disponga cada vez de más recursos y mejores infraestructuras. Este nuevo hospital no sustituye a la sanidad pública, sino que viene a complementar y ampliar la oferta asistencial existente, ofreciendo más alternativas a los ciudadanos, reduciendo desplazamientos y contribuyendo a que la Axarquía cuente con servicios acordes a su crecimiento”, ha resaltado Lupiáñez. El alcalde ha recordado, además, que este nuevo centro generará empleo, actividad económica y riqueza para el municipio.

Por su parte, el CEO de HM Hospitales ha insistido en que este proyecto refleja la voluntad de HM Hospitales por seguir creciendo junto a Málaga. "La provincia de Málaga ocupa un lugar estratégico dentro del desarrollo de nuestro Grupo. El futuro Hospital HM Vélez-Málaga reforzará nuestra capacidad asistencial y nos permitirá seguir acompañando el crecimiento de un territorio con enormes oportunidades de presente y futuro", ha afirmado.

En los últimos años, HM Hospitales ha consolidado una red asistencial integrada por el Hospital HM Málaga, el Hospital Internacional HM Santa Elena, HM Gálvez y el recientemente inaugurado Policlínico HM El Palo.

Además del futuro Hospital HM Vélez-Málaga, el grupo también tiene previsto construir en Málaga capital el Hospital HM Mar de Alborán. El centro contará con una superficie total de más de 20.000 metros cuadrados, distribuidos en nueve plantas sobre rasante, y dispondrá de otros tres niveles subterráneos que albergarán un aparcamiento con capacidad para 300 vehículos.