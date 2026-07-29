Nueva línea directa de autobús entre Torre del Mar y Málaga desde este jueves: estos son los horarios

Torre del Mar contará desde este jueves, 30 de julio, con una nueva línea directa de autobús hasta Málaga capital. El servicio interurbano M-380 conectará la estación torreña con la Estación de Autobuses de Málaga mediante seis expediciones completas de ida y vuelta durante los días laborables de lunes a viernes.

La puesta en marcha de esta ruta se produce tras la reunión mantenida el pasado 15 de julio entre el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, y el director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, Francisco Javier Berlanga, junto a otros responsables de la entidad.

El Ayuntamiento seguirá negociando con el Consorcio de Transportes cómo satisfacer las necesidades de los usuarios tras el incremento de la demanda / L.O.

Horarios de la línea M-380 entre Torre del Mar y Málaga

Los autobuses partirán desde la Estación de Torre del Mar a las 07.00, 09.30, 12.40, 15.40, 18.00 y 20.50 horas.

En sentido contrario, las salidas desde la Estación de Autobuses de Málaga serán a las 08.15, 10.45, 13.45, 16.40, 19.40 y 21.50 horas.

La nueva conexión permitirá viajar directamente entre ambos puntos y ampliará las alternativas disponibles para estudiantes, trabajadores y usuarios que se desplazan habitualmente entre la Axarquía y la capital malagueña.

Refuerzo del transporte público en Vélez-Málaga

La línea M-380 complementa los servicios implantados después de que Vélez-Málaga se incorporara al Consorcio Metropolitano de Transportes el pasado 1 de mayo. Desde entonces, se ha registrado un aumento de la demanda que ha llevado a reforzar progresivamente las conexiones con Málaga.

El alcalde, Jesús Lupiáñez, ha señalado que el nuevo servicio representa «un nuevo paso para seguir mejorando el transporte público en nuestro municipio». También ha explicado que se trata del inicio de un proceso que continuará durante los próximos meses con nuevas medidas.

El Ayuntamiento prevé nuevas mejoras en las líneas

Lupiáñez ha pedido comprensión a los usuarios durante la adaptación de los servicios al incremento de viajeros. «Somos conscientes de que la integración en el Consorcio ha supuesto un importante aumento de la demanda. Seguiremos adaptando progresivamente los servicios para responder a las necesidades de los vecinos», ha afirmado.

El concejal de Transportes, Celestino Rivas, ha recordado que la entrada en el Consorcio beneficia a cerca de 90.000 vecinos de Vélez-Málaga, que pueden acceder a las ventajas tarifarias y de movilidad de este sistema metropolitano.

Rivas ha defendido que el crecimiento del número de usuarios demuestra el éxito de la integración y ha asegurado que el servicio se continuará ajustando para responder a las necesidades reales de los viajeros.