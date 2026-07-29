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Tres detenidos en Vélez-Málaga tras intentar entrar a la fuerza en una vivienda

La colaboración ciudadana y la respuesta policial impidió que los arrestados accedieran al inmueble de la calle Murcia, en el barrio de Zona Hispanidad

Comisaría de Vélez-Málaga.

Comisaría de Vélez-Málaga.

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Jose Torres

Tres hombres fueron detenidos por la Policía Nacional la madrugada del pasado martes en Vélez-Málaga poco después de que presuntamente intentaran asaltar una vivienda. La intervención fue posible gracias a la colaboración ciudadana, ya que un particular alertó sobre la 1.30 de la madrugada a Emergencias 112 de la presencia de varias personas con el rostro tapado se encontraban en la calle Murcia, en el barrio de Zona Hispanidad, intentando entrar en el inmueble de un vecino. Y que uno de los intrusos había roto una de las ventanas con un ladrillo.

Despliegue policial

El centro coordinador pasó esta información a la Policía Nacional, cuerpo que movilizó inmediatamente a sus radiopatrullas. Al llegar a la zona los primeros agentes, observaron que un vehículo abandonaba la calle a toda velocidad y con las luces apagadas, por lo que dieron aviso al resto de compañeros. Con la Policía Local ya sumada al operativo, ambos cuerpos consiguieron interceptar el coche, que estaba ocupado por tres varones que fueron detenido. Los agentes inspeccionaron el vehículo y encontraron herramientas como una pata de cabra, una cizalla y un martillo. También había prendas con las que supuestamente se habían tapado los rostros durante el asalto.

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Finalmente, los funcionarios comprobaron que la ventana de la vivienda asaltada había sido violentada, aunque los sospechosos no pudieron acceder a la misma ante la rápida respuesta vecinal y policial e intentaron huir. Los tres fueron detenidos por tentativa de robo con fuerza en vivienda.

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