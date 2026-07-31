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Vélez publica un bando para prevenir incendios en solares

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga insta a los propietarios a adecentar sus terrenos tras las lluvias para evitar riesgos y mejorar la imagen urbana

Jesús Lupiáñez, alcalde de Vélez-Málaga

Jesús Lupiáñez, alcalde de Vélez-Málaga / L.O.

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La Opinión

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha publicado un bando para reforzar la limpieza y el mantenimiento de solares, parcelas y terrenos del municipio, con el objetivo de mejorar la seguridad, prevenir incendios, evitar plagas y conservar la imagen urbana, tras las abundantes precipitaciones del pasado invierno.

El bando recuerda que los titulares de terrenos y edificaciones tienen la obligación de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, de acuerdo con el artículo 144 de la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía y la normativa urbanística y municipal vigente.

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El Consistorio recuerda que en caso de incumplimiento, el Consistorio podrá dictar las órdenes de ejecución, aplicar medidas coercitivas y ejecutar de forma subsidiaria las actuaciones necesarias, con cargo a la persona obligada, sin perjuicio de la posible apertura del correspondiente procedimiento sancionador.

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