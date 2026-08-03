El dispositivo policial del Dreambeach de Vélez-Málaga arroja 23 detenidos, la mayoría por distribución de drogas

El dispositivo de la Policía Nacional en torno al Dreambeach, el festival de música electrónica celebrado este pasado fin de semana en Vélez-Málaga, ha supuesto la detención de 23 personas, la mayoría por su presunta implicación en delitos contra la salud pública, alteración del orden público y reclamaciones judiciales.

El evento, celebrado los días 31 de julio y 1 de agosto con la presencia de las principales figuras del panoráma electrónico internacional como David Guetta, ha contado con la participación de 229 agentes adscritos a la Comisaría Local de Vélez-Málaga y a la Comisaría Provincial, con antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Grupo de Atención al Ciudadano, Medios Aéreos y agentes de la Policía Judicial. Además, el operativo ha contado con un agente alemán, dentro del Proyecto Comisaría Europeas.

Según ha informado la Policía Nacional este lunes, 18 personas (15 hombres y tres mujeres) fueron detenidas fueron arrestadas por infracciones vinculadas a la distribución de drogas; otros dos hombres y una mujer fueron conducidos a dependencias policiales por delito de atentado a agentes de la autoridad; mientras que la cifra de detenciones la cierran dos varones que tenían vigentes sendas reclamaciones judiciales en vigor.

Más dosis intervenidas. / LO.

Drogas de diseño

Asimismo, los agentes han identificado a lo largo del evento a 714 personas y han chequeado 187 vehículos para preservar la seguridad del festival. Los funcionarios levantaron 188 actas de aprehensión,166 para propuestas de sanción por posesión de droga y el resto por tenencia de armas, en todo caso infracciones a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana. El grueso de la droga intervenida estaba preparada en dosis listas para su venta al menudeo, destacando la presencia de TUSI, MDMA y Speed.

Lucha contra los hurtos

Finalmente, la Policía Nacional ha destacado el esfuerzo de los agentes en la prevención de hurtos, ya que la gran aglomeración de personas de este tipo de acontecimientos favorece la sustracción al descuido de teléfonos móviles y otras pertenencias de valor.