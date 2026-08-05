Dos detenidos por secuestrar a un hombre en Torrox-Costa y desfigurarle la cara a golpes para robarle

Dos personas han sido detenidas y otra está en busca y captura por presuntamente secuestrar a un hombre en Torrox-Costa y torturarlo durante el cautiverio. La Guardia Civil ha informado este miércoles de que los hechos se conocieron el pasado mes de mayo, cuando un hombre fue localizado en una gasolinera del municipio con graves lesiones en el rostro. El herido, de origen yemení, estaba desfigurado como consecuencia de los golpes que había recibido y fue trasladado al Hospital Comarcal de la Axarquía, aunque por la naturaleza del las heridas fue derivado e ingresado en el Hospital Regional de Málaga.

Una vez que los investigadores pudieron entrevistarse con el paciente, este les contó que tres individuos lo abordaron Torrox-Costa y lo introdujeron a la fuerza en un vehículo en el que lo llevaron a una zona despoblada conocida como Pago de la Dehesa. Allí, según su versión, los agresores "lo retuvieron contra su voluntad, lo amenazaron de muerte con un arma de fuego, le propinaron una brutal paliza y le sustrajeron una importante cantidad de dinero en efectivo". Tras la agresión, lo abandonaron en un descampado desde el que se desplazó hasta la estación de servicio para pedir ayuda.

El vehículo llevó a los sospechosos

El trabajo del instituto armado permitió identificar el vehículo utilizado en el secuestro y posteriormente a los presuntos autores, que fueron reconocidos plenamente por la víctima. Al no dar con ellos, se cursaron señalamientos policiales de búsqueda y detención contra tres sospechosos, siendo detenidos dos de ellos el pasado 30 de mayo por una patrulla de los Mossos d'Esquadra en la localidad de Barcelona por los delitos de detención ilegal, amenazas de muerte con arma, robo con violencia y lesiones graves. La investigación continúa abierta para localizar al tercer implicado.