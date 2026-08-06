Así es el nuevo plan estratégico de Rincón de la Victoria para transformar su modelo turístico hasta 2030

Rincón de la Victoria ha diseñado una hoja de ruta con 67 acciones y 47 objetivos estratégicos para transformar su modelo turístico hasta 2030. El plan busca mejorar el posicionamiento del municipio, reducir la dependencia de la temporada alta y avanzar hacia un destino más sostenible, accesible, digital y competitivo.

El documento, aprobado por el pleno municipal el pasado 31 de julio, se articula en torno a cuatro grandes ámbitos: promoción turística, digitalización, sostenibilidad y cogobernanza. Su elaboración comenzó a finales de 2025 y ha contado con la participación de la Universidad de Málaga, el Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo, empresarios, asociaciones, profesionales del sector y técnicos municipales.

Uno de sus principales objetivos será reforzar la llegada de visitantes durante los meses de menor actividad mediante la captación de segmentos turísticos con mayor valor añadido.

Turismo de agua: buceo, kayak o padel surf en Rincón de la Victoria. / L.O.

Turismo sénior, gastronómico y de naturaleza

La estrategia propone diversificar la oferta del municipio mediante el impulso del turismo cultural, deportivo, gastronómico, sénior y experiencial. También contempla aprovechar el potencial del denominado turismo azul, vinculado al mar, y desarrollar actividades relacionadas con la naturaleza y la observación del cielo.

El plan parte de recursos ya consolidados como la Cueva del Tesoro, la Cueva de la Victoria, los Acantilados de El Cantal, las playas y la programación cultural y deportiva. Estos enclaves se consideran elementos esenciales para reforzar una identidad turística propia y diferenciar al municipio dentro de la Costa del Sol Oriental.

El investigador de IATUR y decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, Antonio Peláez, señala que el municipio dispone de margen para crecer mediante la especialización: "Nos encontramos ante un destino turístico inteligente y con un importante potencial para seguir creciendo a través de la especialización y la diversificación de su oferta".

Más visitantes durante la temporada baja

La estrategia turística apuesta por un crecimiento basado en la calidad y no exclusivamente en el aumento del número de visitantes. La intención es mantener la actividad durante el verano y reforzar los meses de menor afluencia con productos turísticos específicos.

Peláez resume el planteamiento del documento: "La idea central es consolidar la temporada alta y fortalecer el crecimiento de la temporada baja mediante la captación de segmentos turísticos de mayor valor añadido para el destino".

Esta desestacionalización permitiría mantener durante más meses la actividad de comercios, alojamientos, establecimientos hosteleros y empresas de servicios vinculadas al turismo.

Datos para gestionar la afluencia turística

El nuevo plan incorpora un análisis de la capacidad de carga turística de Rincón de la Victoria, destinado a conocer el volumen de visitantes que pueden asumir los principales espacios del municipio sin afectar a su conservación ni a la convivencia con los residentes.

La estrategia también plantea reforzar la recopilación y el análisis de datos para adaptar las decisiones municipales a la evolución de la demanda. La digitalización deberá facilitar información sobre los perfiles de los visitantes, sus hábitos de consumo y los momentos de mayor afluencia.

El documento se ha elaborado mediante tres fases: un diagnóstico inicial del destino, la planificación de las actuaciones y la creación de mecanismos para evaluar su cumplimiento.

Un modelo compatible con la vida de los residentes

La planificación turística hasta 2030 pretende que el crecimiento de la actividad sea compatible con la calidad de vida de los vecinos. Entre los retos se encuentran evitar la saturación de determinados espacios, mejorar los servicios públicos y distribuir los beneficios económicos del turismo durante todo el año.

El plan identifica además distintas líneas de financiación a las que podrá recurrir el Ayuntamiento para desarrollar las medidas previstas. La ejecución de las 67 acciones dependerá de la disponibilidad presupuestaria y de los mecanismos de seguimiento que se establezcan durante los próximos cuatro años.