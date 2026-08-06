El TSJA confirma penas de hasta cuatro años por intentar alijar 143 kilos de hachís en Málaga

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena impuesta a cinco personas por intentar introducir en la costa de Málaga más de 143 kilos de hachís valorados en cerca de 800.000 euros. La Sala mantiene las penas de prisión dictadas por la Audiencia Provincial y únicamente reduce la cuantía de la multa.

Los hechos se remontan al 27 de mayo de 2019, cuando los acusados, de común acuerdo con otras personas que no pudieron ser identificadas, participaron en una operación de desembarco de droga en la que se utilizaron tres embarcaciones.

Una operación con tres embarcaciones

Según la sentencia, dos de las embarcaciones se abarloaron en el mar mientras navegaban hacia la costa malagueña. Una de ellas procedía de Melilla y había pasado previamente por Marruecos para cargar la droga. La otra embarcación, que tenía practicado un doble fondo en el casco, detuvo su marcha cuando se encontraba aproximadamente a una milla de la costa. Al detectar la operación, la Guardia Civil movilizó a agentes de la Unidad Fiscal y varias patrulleras del Servicio Marítimo.

Una tercera embarcación, de menor tamaño, se aproximó hasta la zona donde permanecían las otras dos. Cuando llegó la patrullera de la Guardia Civil, sus ocupantes emprendieron la huida y desoyeron las órdenes de detenerse.

La persecución terminó en Torre de Benagalbón

La persecución continuó hasta la playa de Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria, donde la embarcación alcanzó la orilla. Varios hombres huyeron del lugar, aunque los agentes lograron interceptar a tres de los procesados.

Posteriormente, la Guardia Civil localizó las otras dos embarcaciones utilizadas en la operación.

A la mañana siguiente aparecieron flotando en la misma zona diez fardos y 35 tabletas sueltas de resina de hachís. Según considera probado el tribunal, la droga fue arrojada al mar por los acusados de forma conjunta al advertir la presencia de los agentes.

Más de 143 kilos de hachís

La sustancia intervenida alcanzó un peso bruto de 143.500 gramos y tenía un valor estimado en el mercado ilícito de 792.120 euros. Los cinco acusados fueron condenados por un delito contra la salud pública relativo a sustancias que no causan grave daño a la salud, cometido en cantidad de notoria importancia y con la agravante de extrema gravedad.

A cuatro de ellos se les impuso una pena de tres años y ocho meses de prisión. El quinto fue condenado a cuatro años y tres meses, al apreciarse reincidencia.

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El tribunal rechaza los recursos de las defensas

Las defensas recurrieron la sentencia al considerar que no existía una prueba directa de la participación de los acusados y que se había producido un error en la valoración de los indicios. El TSJA rechaza estos argumentos y confirma tanto la responsabilidad de los procesados como las penas de cárcel. La única modificación afecta a la sanción económica, cuyo importe queda reducido a 272.734,50 euros.