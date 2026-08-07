Sorteos
El Euromillones deja en Vélez un premio de más de 100.000 euros
El único acertante de primera categoría (5 + 2) ha sido validado en Bélgica, que ha logrado un premio de más de 111 millones
En el sorteo de Euromillones de este viernes el único boleto de primera categoría (5 + 2) ha sido validado en Bélgica. El premio que se llevará es de 111.058.174 euros. El sorteo también ha dejado dos premios de segunda categoría (5 + 1) en España, uno de ellos sellado en la provincia de Málaga. En la administración de Loterias Virgen de Lourdes, situada en la calle Cristo de Vélez-Málaga, fue validado este boleto de segunda categoría que ha sido premiado con 112.479 euros.
El otro premio de segunda categoría que cayó en España viajó al Levante, concretamente a Oropesa del Mar (Castellón).
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías de Teià (Barcelona) situada en Paseo de la Riera, 72. Un premio que el pasado martes, 4 de agosto, viajó a la provincia, a la Estación de Cártama, cuya Administración de Loterías nº 10, situada en avenida Andalucía, selló el pasado premio de El Millón.
En el próximo sorteo se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de la primera categoría.
- Combinación ganadora: 35 26 29 47 38
- Estrellas: 1 - 2
- El Millón: FDB34577
Premios repartidos en cada categoría (ganadores en España)
- 1ª 5 + 2 | 111.058.174,00 €
- 2ª 5 + 1 | 112.479,15 € (2)
- 3ª 5 + 0 | 30.669,60 €
- 4ª 4 + 2 | 2.605,32 € (2)
- 5ª 4 + 1 | 146,04 € (112)
- 6ª 3 + 2 | 78,60 € (252)
- 7ª 4 + 0 | 42,28 € (263)
- 8ª 2 + 2 | 19,31 € (3.800)
- 9ª 3 + 1 | 13,11 € (5.966)
- 10ª 3 + 0 | 10,17 € (13.758)
- 11ª 1 + 2 | 8,61 € (21.857)
- 12ª 2 + 1 | 6,33 € (87.740)
- 13ª 2 + 0 | 4,33 € (208.482)
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