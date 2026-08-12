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Patricia Serrano, primera mujer sepulturera en Vélez-Málaga: "Es un sueño cumplido"

Se incorpora como personal fijo al Cementerio Municipal tras superar por oposición libre una de las tres plazas de peón sepulturero

Patricia Serrano Soto, sepulturera en Vélez-Málaga

Patricia Serrano Soto, sepulturera en Vélez-Málaga

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Alejandro González

Alejandro González

Málaga

Patricia Serrano Soto, de 34 años y natural de Madrid, se ha convertido en la primera mujer en conseguir una plaza de sepulturera en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga. La nueva trabajadora municipal ha comenzado ya su labor en el Cementerio Municipal tras superar el proceso selectivo convocado para cubrir tres plazas de peón sepulturero como personal laboral fijo.

Serrano, que reside desde hace tres años en Málaga capital, obtuvo la primera posición de la oposición después de cerca de un año de preparación. La convocatoria se publicó en octubre y, según explica, decidió presentarse «sin pensarlo un segundo». Ahora afronta el puesto como un «sueño cumplido» y busca alojamiento en Vélez-Málaga para iniciar una nueva etapa personal en la Axarquía, una comarca que asegura conocer bien y que le gusta especialmente y donde quiere establecerse.

Trabajar al aire libre

Su trayectoria profesional está ligada a trabajos al aire libre y al trato con el público. Cuenta con experiencia en un vivero y una floristería, y asegura que ese contacto con las plantas, unido a experiencias familiares relacionadas con tanatorios y fallecimientos, le ha permitido acercarse a una profesión que exige sensibilidad y respeto. «Siempre me ha gustado trabajar al aire libre, tratar con las plantas y el público», dice.

Pese a convertirse en la primera mujer que ocupa este puesto en la historia del Ayuntamiento, Patricia resta importancia al carácter pionero de su incorporación. «Me siento normal», afirma, y subraya que su principal satisfacción es haber logrado una plaza para la que llevaba meses preparándose y dedicarse a un trabajo que le gusta.

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El concejal de Cementerios, Manuel Gutiérrez, la ha recibido en sus primeros días de trabajo y ha destacado su preparación, constancia y esfuerzo para superar el proceso selectivo. Junto a Patricia, otros dos aspirantes han obtenido plaza en el Consistorio.

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