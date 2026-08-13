El calor pone en jaque la uva moscatel de la Axarquía: las pérdidas podrían rondar el 40%

La campaña de uva moscatel de la Axarquía ha sufrido un fuerte revés a las puertas de la recolección. Las altas temperaturas mantenidas durante las últimas semanas han provocado una importante deshidratación del fruto y las primeras estimaciones apuntan a que las pérdidas podrían situarse cerca del 40% de la producción prevista.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Málaga ha advertido de que el daño resulta especialmente visible en algunos de los principales municipios productores, como El Borge y Almáchar, donde los agricultores han sido los primeros en alertar del deterioro de la cosecha.

Preocupación en el sector por las pérdidas que el intenso calor generará en la uva moscatel. / ARCINIEGA

La organización agraria matiza, no obstante, que todavía será necesario realizar una inspección técnica para conocer con exactitud las consecuencias del episodio de calor. Asaja ha señalado: "Será necesario realizar una valoración técnica sobre el terreno para determinar con mayor precisión el alcance de los daños".

El calor cambia las previsiones de la campaña de uva moscatel

El deterioro de la cosecha supone un cambio importante respecto a las expectativas iniciales. Según Asaja Málaga, antes del episodio de altas temperaturas las previsiones apuntaban a una campaña mejor que la de 2025.

Sin embargo, la combinación del calor prolongado y la pérdida de agua en el fruto ha reducido las expectativas en los últimos días.

La situación afecta a la uva en un momento especialmente delicado de su ciclo productivo. El estrés térmico soportado por las plantas y la deshidratación han repercutido directamente en la evolución del fruto, reduciendo el volumen que finalmente podrá llegar al mercado.

El sector de la uva moscatel puede verse duramente afectado a causa del intenso calor. / L.O.

La uva moscatel constituye además una producción de especial relevancia económica, social y cultural para la Axarquía, una comarca estrechamente ligada a este cultivo.

Asaja pide una evaluación oficial de los daños

Ante el empeoramiento de las perspectivas, Asaja Málaga se ha dirigido a la Delegación de Agricultura para solicitar una valoración oficial de los daños ocasionados por las altas temperaturas.

La organización explica que el objetivo es disponer de datos fiables que permitan conocer las pérdidas reales sufridas por los productores y estudiar posteriormente posibles actuaciones.

Asaja ha indicado: "Es contar con una evaluación técnica y objetiva que permita cuantificar las pérdidas sufridas por los agricultores y, en función de los resultados, poder plantear y solicitar las posibles medidas de compensación o apoyo que correspondan".

Desde la asociación consideran además "fundamental que las administraciones actúen con rapidez", especialmente por tratarse de un cultivo vinculado estrechamente al territorio y que se enfrenta cada año a dificultades relacionadas con las condiciones meteorológicas.

"Las altas temperaturas han cambiado por completo el escenario"

El presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, ha señalado que los productores llegaban a esta campaña con mejores perspectivas que en el ejercicio anterior.

Bellido ha explicado: "Los agricultores habían afrontado esta campaña con unas expectativas mejores que las del año pasado y, a las puertas de la recolección, el efecto de las altas temperaturas ha cambiado por completo el escenario".

El responsable de la organización ha incidido también en la magnitud que podrían alcanzar los daños según las primeras estimaciones: "Estamos hablando de unas primeras estimaciones de pérdidas que podrían rondar el 40%, por lo que es imprescindible conocer cuanto antes el alcance real de los daños y que las administraciones valoren las posibles medidas de apoyo al sector".

Pendientes del inicio de la recolección en la Axarquía

Asaja Málaga continuará realizando un seguimiento de la evolución de la cosecha durante el inicio de la recolección de la uva moscatel.

La organización mantendrá además el contacto tanto con los productores afectados como con la Delegación de Agricultura para trasladar la evolución de los daños y disponer de una estimación más precisa sobre el impacto del calor en la campaña.