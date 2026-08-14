Sucesos
La Guardia Civil investiga el robo de cuatro pistolas reglamentarias en dependencias de la Policía Local de Rincón de la Victoria
La sustracción de las armas, que estaban en depósito tras ser entregadas por agentes que se han jubilado, ha trascendido durante los trabajos de revista que se hacen conjuntamente con el instituto armado
La Guardia Civil investiga el robo de cuatro armas reglamentarias de la Jefatura de la Policía Local de Torre de Benagalbón, según ha informado este viernes el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. El jefe del cuerpo municipal rinconero ha sido quien se ha presentado en dependencias del instituto armado para detallar que cuatro pistolas entregadas en los últimos tiempos por agentes que se han jubilado han desaparecido del depósito que la Policía Local tiene habilitado para ello en sus dependencias de este núcleo de población.
El Consistorio ha precisado que las armas no estaban asignadas a ningún agente en activo y que la sustracción ha trascendido durante la revista del arsenal reglamentario que periódicamente se lleva a cabo con los agentes de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Vélez-Málaga. Durante la misma han comprobado que cuatro armas habían desaparecido. "Desde ese mismo instante se activó el protocolo correspondiente, procediéndose a la presentación inmediata de la denuncia y a la puesta en conocimiento de la Guardia Civil, que dirige las diligencias y la propia investigación", han explicado.
Tanto el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria como la Policía Local aseguran estar colaborando "de forma plena y permanente" con la Policía Judicial, facilitando toda la información y documentación requerida para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Además de la investigación del instituto armado, el Consistorio ha iniciado un expediente de información reservada de carácter interno para intentar aclarar qué ha fallado en el protocolo de custodia de las armas.
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