Diputación
Invierten 1,2 millones en las instalaciones deportivas de El Borge y Árchez
Las inversiones provinciales buscan mejorar la práctica deportiva y permitir su desarrollo durante todo el año, independientemente del clima
La Diputación de Málaga destinará 1,2 millones de euros a mejorar instalaciones deportivas en El Borge y Árchez. El primero recibirá un millón de euros para construir un nuevo pabellón polideportivo, mientras que Árchez contará con 255.000 euros para cubrir la pista deportiva de calle La Vega.
En El Borge, el proyecto contempla una pista multiusos, vestuarios para los equipos, baños para espectadores, zona de entrada y recepción y dependencias para instalaciones. El nuevo pabellón permitirá mantener la actividad deportiva todo el año sin depender de las condiciones meteorológicas.
En Árchez se instalará una cubierta textil retráctil sobre una pista que, además de concentrar buena parte de la actividad deportiva local, es utilizada por el colegio del municipio y acoge eventos sociales. Las obras tendrán un plazo de ejecución de seis meses.
La Diputación transferirá las ayudas a ambos ayuntamientos, que se encargarán de licitar las actuaciones. La institución provincial ya destinó el pasado año 8,2 millones a subvenciones para mejorar instalaciones deportivas en otros doce municipios de la provincia.
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