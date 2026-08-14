Localizan en una choza de Vélez-Málaga a un fugitivo alemán buscado por abusar sexualmente de una menor de 13 años

Un hombre reclamado en Alemania por explotación sexual de menores y pornografía infantil ha sido detenido en Vélez-Málaga, donde la Policía Nacional lo localizó el pasado 11 de agosto.

El fugitivo, de 39 años, está pendiente de cumplir condena en su país una condena por abuso sexual agravado de menores por unos hechos ocurridos entre septiembre de 2021 y enero de 2022. Según la requisitoria de la Orden Europea de Detención y Entrega, el hombre contactó a través de una web con una menor que entonces tenía 13 años y mantuvo conversaciones de contenido sexual con ella a través de un chat que derivaron en videollamadas de corte erótico. La requisitoria añade que el autor consiguió finalmente un encuentro con la menor en una pensión de Leipzig, en el estado alemán de Sajonia, donde abusó sexualmente de ella.

Vélez-Málaga

La investigación de la Policía Nacional comienza tras recibir una comunicación de las autoridades germanas sobre la posible presencia de un prófugo alemán en la Costa del Sol. Agentes adscritos al Grupo de Fugitivos de la Brigada Central de Crimen Organizado de la Comisaría General de Policía Judicial y sus homólogos en la Comisaría Provincial de Málaga trabajaron conjuntamente para ubicar al sospechoso.

La labor policial terminó centrándose en la Axarquía, concretamente en el municipio de Vélez-Málaga. Los agentes localizaron al hombre en una choza en un paraje del litoral en el que intentaba pasar inadvertido ganándose la vida con trabajos de mantenimiento. El arrestado fue trasladado a la Audicencia Nacional para que resuelva su extradición a Alemania.