Rincón de la Victoria abre un centro de día para atender a personas sin hogar

Rincón de la Victoria contará desde este lunes 17 de agosto con un Centro de Día para Personas Sin Hogar, un recurso dirigido a personas sin hogar o exclusión residencial y social. El servicio funcionará en las instalaciones de Cruz Roja y ofrecerá desde cobertura de necesidades básicas hasta orientación y acompañamiento para facilitar el acceso a prestaciones y recursos sociales.

El centro abrirá lunes, miércoles y viernes, de 09.00 a 12.30 horas, y está planteado para aquellas personas que carecen de acceso a recursos normalizados y tienen dificultades para cubrir necesidades como la alimentación, la higiene o el abrigo. La previsión es atender a una media de 80 personas al año.

Entre los servicios disponibles habrá duchas, aseo e higiene personal, espacios para el descanso, lavandería, vestuario, ropa de abrigo, alimentación y productos sanitarios. A esta atención se sumará un trabajo de orientación, mediación y asistencia para abordar las circunstancias concretas de cada usuario.

La intervención comenzará con una primera acogida y valoración de la persona para elaborar luego un itinerario individual. A partir de ese diagnóstico se definirán las necesidades y los recursos a los que puede acceder, con un seguimiento posterior de su evolución.

Los usuarios podrán acudir directamente al centro o ser derivados por los Servicios Sociales Comunitarios y otras entidades que trabajan en el municipio. El programa combinará sesiones individuales y grupales para mejorar habilidades personales y sociales, competencias relacionadas con la vida cotidiana, la convivencia y la inclusión, además de trabajar la empleabilidad y las competencias digitales.

El nuevo recurso surge de la colaboración entre el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento y Cruz Roja. La concejala del área, Belén Gutiérrez, destaca que la intención es disponer de un servicio específico desde el que atender a personas que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad y coordinar las actuaciones con los diferentes recursos existentes.

«Vamos a trabajar de forma coordinada con Cruz Roja y con los Servicios Sociales Comunitarios para que cada persona pueda disponer de un itinerario adaptado a sus circunstancias, facilitando su acceso a los recursos sanitarios, sociales y comunitarios», señala.

Cruz Roja destaca la importancia para una persona sin hogar de disponer de servicios cotidianos que resultan inaccesibles. Su responsable local, Rubí Castro, explica que «ofrecer un café caliente, una ducha o la posibilidad de lavar la ropa puede parecer algo sencillo, pero para muchas personas supone el primer paso para recuperar la confianza, la estabilidad y la esperanza».

El centro no se limitará a cubrir situaciones urgentes sino que acompañará a los usuarios en un proceso más amplio hacia su integración social y mejorar su autonomía. Para ello se abordarán las necesidades materiales y las dificultades administrativas, sociales o personales que puedan impedir el acceso a otros servicios públicos.

Además, las instalaciones podrán convertirse en un punto de primera atención ante determinadas emergencias climáticas o sociales, en coordinación con los servicios municipales y Protección Civil.

En estas situaciones excepcionales, el centro estará preparado para proporcionar acogida temporal, agua y otras bebidas, espacios climatizados, aseos y duchas e información básica. También permitirá identificar a personas vulnerables y activar otros medios de Cruz Roja o de los servicios públicos.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, afirma que el nuevo centro ofrecerá «una respuesta cercana, humana y coordinada» ante situaciones de sinhogarismo. n