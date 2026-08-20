Sucesos
Hallan muerto a un conductor en el arcén de la A-7 a su paso por Vélez-Málaga
Otro automovilista ha avisado a Emergencias 112 por un posible accidente, ya que el coche del fallecido estaba cruzado en el arcén
Un hombre de 36 años ha sido hallado este jueves fallecido en el interior de un vehículo en el arcén de la A-7, a su paso por el municipio de Vélez-Málaga. Según ha informado Emergencias 112, otro conductor ha informado sobre las 8.15 horas de que había un coche detenido en el arcén a la altura del kilómetro 961 de esta autovía, a su paso por la capital axárquica y en sentido Málaga.
El alertante ha explicado que podría tratarse de un accidente, ya que el coche estaba en una posición poco natural para detenerse en esa zona de la vía. La parte trasera del turismo estaba pegada al quitamiedos y en el interior había un hombre que no respondía.
El centro coordinador ha trasladado la información a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios del 061, que sólo han podido certificar la muerte del hombre, de 36 años. La Guardia Civil de Tráfico ha asumido la investigación del caso, aunque no se descarta que la víctima haya sufrido un problema de salud mientras conducía. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para que los forenses le practiquen la autopsia.
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