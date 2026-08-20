La Noche en Vela de Vélez-Málaga 2026: David de María, Gonzalo Hermida y más de nueve horas de actividades

Vélez-Málaga volverá a transformar su Centro Histórico en un gran escenario al aire libre el próximo 29 de agosto con una nueva edición de la Noche en Vela, una cita que reunirá música, danza, teatro, circo, actividades infantiles y visitas a espacios patrimoniales desde las 20.00 hasta las 03.00 horas.

La programación se distribuirá entre diez grandes zonas del casco histórico y tendrá entre sus principales atractivos los conciertos de David de María y Gonzalo Hermida en la Fortaleza, además de la actuación inaugural de la Orquesta Sinfónica de Málaga.

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha presentado este jueves la programación acompañado por la concejala de Cultura, Alicia Ramírez; la concejala de Tradiciones Populares, Lourdes Piña; y el concejal de Mayores y Centro Histórico, Juan Fernández Olmo.

La edición de 2026 pretende consolidar una celebración que, según el Ayuntamiento, ha adquirido una identidad propia dentro del calendario cultural del municipio. "La Noche en Vela ya es una noche con personalidad propia, una celebración que la gente reconoce y espera y que cada año queremos hacer crecer sin perder aquello que la hace diferente", ha señalado Lupiáñez.

Horario y programación de la Noche en Vela de Vélez-Málaga

La Noche en Vela comenzará a las 20.00 horas en la plaza de las Carmelitas, donde tendrá lugar la inauguración oficial y la actuación de la Orquesta Sinfónica de Málaga.

A partir de las 20.30 horas arrancarán diferentes pasacalles desde este mismo enclave. La programación incluirá propuestas de estética Steampunk, tunas, banda de música, charangas y verdiales que recorrerán distintas calles y plazas del Centro Histórico.

Durante toda la noche, el público podrá desplazarse entre los diferentes escenarios para encontrarse con actuaciones y actividades repartidas por el casco antiguo.

"Aquí no hay que entrar en un recinto para ver un espectáculo. Sales a la calle, caminas por nuestro Centro Histórico y te encuentras con la música, con la danza, con el teatro, con el circo, con el fuego, con artistas que aparecen en distintos rincones. Esa es precisamente la magia de la Noche en Vela", ha destacado el alcalde.

Danza, circo y actividades infantiles en el Centro Histórico

Entre las propuestas escénicas previstas destaca el espectáculo de Danza y Luz de Yué Wu, que contará con dos pases en la plaza de las Carmelitas.

La plaza de la Constitución acogerá un espectáculo teatral y circense con aros y fuego, mientras que en el mirador de la Muralla podrá verse 'Re-cuerda', una propuesta de circo y teatro basada en cuerdas y diábolos.

La programación reservará además un espacio destacado para las familias. La calle Canalejas concentrará actividades infantiles, teatro musical, espectáculos de burbujas y la actuación de Dúo Magic.

David de María y Gonzalo Hermida actuarán en la Fortaleza

La música será otro de los grandes ejes de la Noche en Vela, con conciertos y actuaciones en diferentes calles, plazas y espacios habilitados por cofradías, hermandades y asociaciones.

La Fortaleza volverá a convertirse en uno de los principales escenarios de la noche. Allí actuará Play a las 22.15 horas, antes de los dos conciertos principales de la madrugada.

David de María subirá al escenario a las 00.00 horas, mientras que Gonzalo Hermida actuará a las 01.45 horas.

El recinto podrá visitarse además durante toda la noche. Las visitas al torreón estarán disponibles entre las 21.00 y las 03.00 horas.

Visitas al patrimonio de Vélez-Málaga durante la Noche en Vela

La programación también permitirá acercarse al patrimonio histórico y cultural del municipio.

Entre los espacios incluidos se encuentran el convento de San Francisco, el Arco Mihrab Nazarí, el Palacio de Beniel, la Fundación María Zambrano, la ermita de los Remedios, la parroquia de San Juan, Santa María, el Museo de Semana Santa, el Camarín de la Piedad, el Centro de Arte Contemporáneo y la Fortaleza.

El Ayuntamiento pretende así que la programación llegue a públicos de diferentes edades y perfiles. "Hemos querido que nadie sienta que la Noche en Vela no es para él. Hay propuestas para los niños, para los jóvenes, para nuestros mayores, para quienes buscan música, para quienes quieren descubrir nuestro patrimonio y, sobre todo, para quienes simplemente quieren salir a la calle y disfrutar de una noche diferente", ha explicado Lupiáñez.

Las diez zonas de la Noche en Vela de Vélez-Málaga

Las actividades se extenderán por buena parte del Centro Histórico y permitirán crear un recorrido prácticamente continuo durante toda la noche.

La programación se repartirá entre las zonas de Carmelitas-Canalejas; San Francisco; la ermita de los Remedios y el Jardín del Cerro; la plaza de la Constitución y San Juan; el barrio de La Villa; Santa María y el Museo de Semana Santa; el entorno de Las Tiendas, Salvador Rueda y Romero Pozo; el Centro de Arte Contemporáneo; la plaza de San Juan de Dios; y la Fortaleza.

Cofradías, hermandades y asociaciones locales participarán igualmente en la celebración mediante diferentes espacios y barras distribuidos por el recorrido.

Aparcamientos y autobuses para acudir a la Noche en Vela

El Ayuntamiento ha preparado también un dispositivo especial de movilidad para facilitar la llegada al Centro Histórico.

La organización prevé 1.665 plazas de aparcamiento habilitadas, a las que se añadirán más de 800 plazas en el recinto ferial, desde donde habrá servicio de autobuses.

Asimismo, se habilitarán autobuses especiales desde todos los núcleos de población del municipio para facilitar tanto la llegada a Vélez-Málaga como el regreso después de la celebración.

Los horarios y recorridos de estos servicios especiales se anunciarán en los próximos días.

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"La Noche en Vela ha conseguido convertirse en una de esas citas que ya forman parte de la identidad de Vélez-Málaga y nuestro objetivo es seguir consolidándola y hacer que cada año sea todavía más especial", ha concluido el alcalde.