Sucesos
Estabilizado el incendio forestal de Nerja tras una noche de lucha contra el fuego: 16 bomberos siguen sobre el terreno
El fuego se ha declarado este martes sobre las 19.30 horas y ha obligado al Infoca a desplegar siete helicópteros, un avión de coordinación, dos autobombas y una unidad médica
El incendio forestal declarado en Nerja a última hora de la tarde de ayer se ha estabilizado esta mañana en torno a las 07:45 horas después de una noche de luga contra el fuego. Un importante dispositivo del Plan Infoca se desplegó para atacar las llamas, llegando a movilizar hasta 76 bomberos forestales y siete medios aéreos, junto a otras unidades terrestres como autobombas, agentes medioambientales, técnicos de operaciones, la unidad médica y la unidad meteorológica.
Por ahora, continúan sobre el terreno 16 bomberos forestales, un agente de medioambiente y una autobomba. Cabe recordar que el estado de "incendio estabilizado" implica que el fuego está controlado y que evoluciona favorablemente al no presentar frentes activos que hagan avanzar al fuego libremente, por lo que es preciso mantener las labores hasta su completa extinción.
El fuego se declaró en torno a las 19:30 horas y afecta al paraje Río de la Miel, según la información difundida por el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía.
Siete helicópteros trabajan en el incendio de Nerja
La primera respuesta desde el aire llegó a incluir hasta siete helicópteros de diferentes características. En concreto, se incorporaron a las labores de extinción dos helicópteros ligeros, tres semipesados y dos pesados.
El despliegue aéreo se completó con un avión de coordinación, encargado de prestar apoyo al operativo que trata de frenar el avance de las llamas en este paraje del municipio malagueño.
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