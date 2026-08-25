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Incendio forestal en Nerja: ocho medios aéreos y 76 bomberos trabajan en el paraje Arroyo de la Miel

El fuego se ha declarado este martes sobre las 19.30 horas y ha obligado al Infoca a desplegar siete helicópteros, un avión de coordinación, dos autobombas y una unidad médica

Incendio foestal en Nerja: paraje Arroyo de la Miel

Incendio foestal en Nerja: paraje Arroyo de la Miel

La Opinión

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La Opinión

Málaga

Un amplio dispositivo del Plan Infoca combate desde la tarde de este martes un incendio forestal declarado en Nerja. Las llamas afectan al paraje Arroyo de la Miel, donde las labores de extinción han movilizado a ocho medios aéreos y 76 bomberos forestales, además de técnicos y otros recursos terrestres.

El fuego se ha declarado en torno a las 19.30 horas, según la información difundida por el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía.

Siete helicópteros trabajan en el incendio de Nerja

La respuesta desde el aire incluye siete helicópteros de diferentes características. En concreto, se han incorporado a las labores de extinción dos helicópteros ligeros, tres semipesados y dos pesados.

El despliegue aéreo se completa con un avión de coordinación, encargado de prestar apoyo al operativo que trata de frenar el avance de las llamas en este paraje del municipio malagueño.

El fuego se ha declarado en torno a las 19.30 de este martes.

El fuego se ha declarado en torno a las 19.30 de este martes. / l.o.

Más de 80 efectivos y recursos desplegados por tierra

El Infoca mantiene también un importante dispositivo terrestre. En la zona trabajan 76 bomberos forestales y tres técnicos de operaciones, junto a un agente de Medio Ambiente.

A estos profesionales se suman dos vehículos autobomba y una unidad médica, que completan el operativo movilizado para combatir el incendio forestal.

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Por el momento, la información facilitada se centra en las labores de extinción y en los medios desplazados hasta Arroyo de la Miel, mientras los equipos continúan trabajando sobre el terreno.

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