Rincón de la Victoria refuerza el control de la procesionaria: tratará 700 pinos más y actuará en colegios

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria pondrá en marcha este miércoles, 26 de agosto, su campaña anual de prevención y control de la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), una actuación que este año ampliará de forma significativa el número de árboles tratados en el municipio.

El Área de Parques y Jardines comenzará los trabajos coincidiendo con el periodo en el que los huevos depositados en las acículas de los pinos empiezan a eclosionar. La campaña se desarrollará por fases y arrancará en las zonas consideradas prioritarias, entre ellas los centros educativos de Rincón de la Victoria.

Una de las principales novedades de este año será la incorporación de 700 pinos adicionales al programa de tratamiento. Estos ejemplares están situados en diferentes espacios públicos, como Parque Victoria y las inmediaciones del campo de fútbol de Benagalbón, además de otros puntos del término municipal.

700 pinos más contra la procesionaria en Rincón de la Victoria

El concejal de Parques y Jardines, Manuel García, ha explicado que el Ayuntamiento viene incrementando progresivamente el alcance de estas actuaciones.

«Durante los últimos años venimos ampliando progresivamente las zonas de actuación para dar cobertura al mayor número posible de ejemplares y alcanzar a la mayoría de los pinos situados en espacios públicos del municipio», ha señalado.

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha subrayado la importancia de anticiparse a la aparición de la procesionaria para reducir sus posibles efectos sobre los vecinos.

«La importancia de actuar de forma preventiva para controlar y frenar la expansión de la plaga de procesionaria, extremando las precauciones para evitar posibles incidencias sobre la ciudadanía», ha destacado.

Endoterapia: un tratamiento localizado en el interior del árbol

La empresa UTE Conservación Jardines Rincón empleará como método fitosanitario la endoterapia, una técnica que consiste en aplicar directamente el producto en el sistema vascular del árbol.

El tratamiento se realiza siguiendo protocolos específicos en función de la especie y del tipo de plaga y permite actuar de manera localizada, sin dispersar el producto fitosanitario en el entorno.

Este procedimiento, autorizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, resulta especialmente indicado para zonas frecuentadas por personas, como parques y jardines, colegios, pistas deportivas, calles y urbanizaciones.

Qué riesgos tiene la procesionaria para las personas

Las zonas con mayor presencia potencial de esta oruga son las rotondas, parques públicos, entornos escolares y áreas infantiles, espacios que concentran buena parte de las actuaciones preventivas.

La procesionaria puede ocasionar reacciones alérgicas, erupciones cutáneas e irritaciones respiratorias, por lo que el control resulta especialmente relevante en lugares de uso habitual por parte de la ciudadanía.

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La actuación que comienza este miércoles busca, precisamente, reducir la proliferación de la plaga antes de que alcance las fases en las que puede generar una mayor presencia en los espacios públicos del municipio.