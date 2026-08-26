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Fuego

El Infoca da por extinguido el incendio forestal de Nerja tras afectar a siete hectáreas

El fuego declarado en el paraje Arroyo de la Miel quemó cinco hectáreas de matorral y otras dos de pasto y llegó a movilizar ocho medios aéreos y más de 80 efectivos por tierra

Imagen de un medio aéreo lucha por controlar el fuego iniciado este martes en Nerja.

Imagen de un medio aéreo lucha por controlar el fuego iniciado este martes en Nerja. / l.o.

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La Opinión

Málaga

El incendio forestal declarado este martes en Nerja ha quedado extinguido. El Plan Infoca ha dado por finalizada la intervención este miércoles a las 17.00 horas, después de los trabajos desarrollados en el paraje Arroyo de la Miel.

El balance facilitado por el dispositivo andaluz de extinción cifra en siete hectáreas la superficie afectada por las llamas. De ellas, cinco corresponden a terreno de matorral y las otras dos a zonas de pasto.

Siete hectáreas afectadas por el incendio de Nerja

El fuego obligó a desplegar desde sus primeras fases un importante dispositivo de extinción, tanto por tierra como desde el aire, ante la evolución del incendio en este enclave del municipio malagueño.

Según los datos difundidos por el Plan Infoca, en los momentos de mayor movilización llegaron a participar ocho medios aéreos. El operativo estuvo integrado por dos helicópteros ligeros, tres semipesados y dos pesados, además de un avión de coordinación.

Más de 80 efectivos movilizados por tierra

El dispositivo terrestre también contó con un amplio número de profesionales. Hasta la zona se desplazaron 76 bomberos forestales, tres técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente.

A estos efectivos se sumaron dos autobombas y una unidad médica, dentro del operativo desplegado para controlar las llamas y completar posteriormente las tareas necesarias hasta dar el incendio por extinguido.

Con la declaración realizada a las 17.00 horas de este miércoles, el Plan Infoca da por concluida la intervención en el incendio forestal del paraje Arroyo de la Miel.

Incendio en Macharaviaya

Por otra parte, ha podido ser controlado a las 16:07 horas un incendio que se había iniciado en la localidad de Macharaviaya.

Noticias relacionadas y más

El incendio se declaró en el paraje Monte Benaque y trabajan para su extinción nueve bomberos forestales con un vehículo autobomba y dos agentes medioambientales, aunque previamente intervinieron dos helicópteros ligeros y más bomberos.

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