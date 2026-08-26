Rincón de la Victoria recupera el Castillo de Bezmiliana: invertirá 746.840 euros en 18 meses

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha adjudicado las obras de consolidación y adecuación para la visita del Castillo de Bezmiliana, uno de los principales enclaves patrimoniales del municipio y declarado Bien de Interés Cultural (BIC). La intervención cuenta con un presupuesto de 746.840,98 euros, IVA incluido, y un plazo previsto de ejecución de 18 meses.

La actuación será ejecutada por Actúa Infraestructuras, S.L. y está previsto que los trabajos comiencen en septiembre de 2026 y finalicen durante el primer trimestre de 2028.

El proyecto está cofinanciado en un 65% por el Gobierno de España a través del Programa 2% Cultural, con participación de los ministerios de Transportes y Movilidad Sostenible, Vivienda y Agenda Urbana y Cultura.

El objetivo es frenar el deterioro de los restos arqueológicos, mejorar su conservación y facilitar que el conjunto pueda ser recorrido e interpretado por vecinos y visitantes.

Nuevos accesos, aparcamiento y recuperación de la muralla

La intervención contempla la habilitación de un nuevo acceso y una zona de aparcamiento en la parte sur del recinto, desde la calle Castillón.

También se ejecutarán trabajos de restauración y consolidación de los restos de la muralla, además de caminos e itinerarios que permitirán recorrer el conjunto arqueológico y conocer mejor sus elementos históricos.

Antes de iniciar las actuaciones principales se realizará un estudio y documentación exhaustivos del bien para determinar el estado de conservación de las estructuras y analizar las transformaciones experimentadas a lo largo de su historia.

El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Jiménez, ha señalado que el proyecto permitirá «actuar de manera integral sobre el recinto arqueológico, garantizando la conservación de las estructuras existentes y facilitando su accesibilidad mediante itinerarios adecuados para la visita pública».

Según ha explicado, las obras también servirán para frenar el deterioro progresivo de la muralla y garantizar la estabilidad de los lienzos y torres conservados, respetando al mismo tiempo la autenticidad y los valores históricos del conjunto.

El Castillo de Bezmiliana, nuevo recurso cultural y turístico

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, considera que la actuación supone «un paso decisivo en la recuperación de uno de los espacios históricos más emblemáticos del municipio».

El Ayuntamiento pretende que el conjunto se consolide como un recurso cultural, patrimonial, educativo y turístico, además de mejorar su integración paisajística.

El proyecto incluye igualmente el acondicionamiento del entorno inmediato y la incorporación de una zona verde vinculada al enclave arqueológico, con el objetivo de favorecer el tránsito de visitantes y mejorar la integración del monumento en el espacio urbano.

Casa Fuerte Bezmiliana, uno de los restos históricos más importantes de Rincón de la Victoria. / L.O.

Las obras comenzarán previsiblemente en septiembre

El contrato establece un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que el Ayuntamiento estima que los trabajos podrán comenzar en septiembre de 2026 y concluir durante el primer trimestre de 2028.

Entre las mejoras presentadas por la empresa adjudicataria figura además la ampliación del plazo de garantía hasta tres años y medio.

La intervención dispone de la autorización favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y forma parte del Plan Director de Patrimonio Histórico de Rincón de la Victoria.

El proyecto fue seleccionado como beneficiario de la convocatoria de 2023 del Programa 2% Cultural, destinado a financiar actuaciones de conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico español.

Un Bien de Interés Cultural sobre el cerro del Castillón

El Castillo de Bezmiliana está catalogado como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento y figura inscrito en el Registro General de Bienes de Interés Cultural.

También forma parte de la Zona Arqueológica de Bezmiliana, incluida en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Sus restos más significativos se conservan sobre la cima del cerro del Castillón, dentro del núcleo urbano de Rincón de la Victoria y en una posición desde la que se domina visualmente buena parte del litoral.

La actuación permitirá mejorar la conservación del conjunto, facilitar su interpretación y reforzar su incorporación a la oferta cultural y turística de Rincón de la Victoria.