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Accidente de tráfico

Dos jóvenes fallecidos en un grave accidente de moto en la A-7 a su paso por Vélez-Málaga

Una mujer de 21 años y un hombre de 30 han muerto tras salirse de la vía y chocar contra el quitamiedos, a la altura de la salida de la Caleta de Vélez, en el kilómetro 951

Retención tras el fatídico accidente.

Retención tras el fatídico accidente. / DGT

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La Opinión

Una mujer y un hombre han fallecido en un accidente de moto registrado en la A-7 a su paso por Vélez-Málaga, según informa el 112. El siniestro se produjo este miércoles a las 18.10 horas. En ese momento, el teléfono de emergencias 112 recibió un aviso en el que se informaba de una moto que había colisionado contra el quitamiedos y había dos personas heridas de gravedad, a la altura del kilómetro 951 de la mencionada vía.

La sala coordinadora activó a efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizó un helicóptero, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de carreteras. Fuentes sanitarias confirmaron al 112 que una mujer de 21 años y un hombre de 30 resultaron fallecidos en este siniestro.

Accidente entre dos coches

Por otro lado, sobre las 20.45 horas se produjo, también en Vélez-Málaga, otro accidente de circulación. En esta ocasión, varios ciudadanos alertaron de la colisión entre dos turismos en la calle Cristo del Cerro de la localidad malagueña. Hasta el accidente se desplazaron, alertados por el centro coordinador, los bomberos, la Policía Local y los sanitarios.

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Los sanitarios asistieron a cinco personas: tres hombres de 21, 65 y 66 años y dos mujeres, de 62 y 64; todos fueron evacuados al Hospital de La Axarquía. Por su parte, los bomberos indicaron que uno de los coches implicados en el accidente había caído por un barranco con cuatro personas en su interior.

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