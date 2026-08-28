Francisco Salado, en la celebración del 191 aniversario del primer Ayuntamiento de Rincón de la Victoria: "Un municipio lo construye su gente"

El alcalde de Rincón de la Victoria y presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado esta noche “el valor humano y el orgullo de sentirse partícipe de un lugar” como elementos fundamentales para seguir construyendo el futuro del municipio, durante el acto conmemorativo del 191 Aniversario de la constitución del primer Ayuntamiento del municipio en Benagalbón, celebrado en el Centro de Folclore de Benagalbón.

Durante el acto, el regidor ha hecho entrega del galardón a Juan Bautista Salado, persona clave en la recuperación, conservación y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de Rincón de la Victoria, con especial vinculación a proyectos como Villa Antiopa, la Cueva del Tesoro y el futuro Museo de Artes Populares de Benagalbón.

Salado ha reivindicado el papel de las personas en la construcción de los municipios. “Un municipio no lo construyen solamente sus calles, sus edificios, sus plazas o sus instituciones. Un municipio lo construye su gente”, ha señalado.

El alcalde ha subrayado que el reconocimiento a Juan Bautista Salado trasciende su trayectoria profesional y académica y representa, especialmente, “años de esfuerzo, compromiso, generosidad y decisiones tomadas pensando en el bien común”, fruto de “un amor incondicional a su pueblo”.

“Hay pocas personas que yo conozca que hayan dedicado tanto a lo largo de su vida a hacer mejor Rincón de la Victoria que Juanbu”, ha manifestado el regidor, quien ha querido poner en valor una trayectoria vinculada desde muy joven a la vida social y cultural de Benagalbón y del conjunto del municipio.

Juan Bautista Salado, reconocido

Por su parte, Juan Bautista Salado ha agradecido profundamente el reconocimiento recibido y ha asegurado que supone “uno de los momentos más especiales” de su trayectoria profesional y personal, precisamente por proceder de su pueblo natal.

“Recibir este reconocimiento en Benagalbón, rodeado de mi gente, de mi familia, de amigos y de tantas personas con las que he compartido muchos momentos a lo largo de mi vida, tiene un significado muy especial para mí”, ha señalado.

En este sentido, el alcalde ha recordado la participación de Juan Bautista en la Asociación de Vecinos Nuestra Señora de la Candelaria, en la organización de la Semana Cultural de Benagalbón y como mayordomo, así como su papel como socio fundador de la Asociación Cultural Ábrego, “un colectivo revolucionario que puso patas arriba los pueblos de la Axarquía con sus obras de teatro y sus recitales”.

También ha destacado su colaboración con las bibliotecas y la Escuela de Mayores y, especialmente, su contribución a la conservación y divulgación del patrimonio local. “Has sido clave en la conservación y puesta en valor de Villa Antiopa, pero también en la Cueva del Tesoro y ahora con la museografía del nuevo Museo de Artes Populares de Benagalbón”, ha afirmado.

El alcalde ha recordado que Villa Antiopa se ha convertido en uno de los grandes referentes del patrimonio histórico de Rincón de la Victoria, fruto de un proceso de recuperación y puesta en valor que ha permitido acercar este legado a vecinos y visitantes.

“Tu implicación, tu compromiso nunca ha entendido de colores, ni de edades, ni de bandos”, ha añadido Salado, quien ha defendido que el patrimonio y la cultura constituyen un elemento de unión para todo el municipio.

Reconocimiento a los anteriores galardonados

Además, el regidor ha querido hacer extensivo el reconocimiento a los anteriores galardonados como Andrés García Maldonado, Toñi Domínguez, Miguel Alba y Pedro Cantalejo, señalando que este tipo de distinciones representan “el reconocimiento de un municipio” a quienes han trabajado por él.

“Rincón de la Victoria sabe valorar a quienes han trabajado por él y entiende que la memoria de un pueblo también se construye reconociendo a sus mejores hombres y mujeres”, ha declarado.

Durante su intervención, Salado también ha reflexionado sobre el legado que las generaciones actuales dejarán a las futuras. “Dentro de otros 191 años, cuando alguien quiera conocer cómo era este Rincón de la Victoria de 2026, probablemente no encontrará en las calles todos nuestros nombres, pero encontrará nuestras historias, encontrará aquello que hicimos, encontrará el legado que dejamos”, ha señalado.

Avanzar hacia un municipio moderno, pero sin olvidar sus raíces

En este sentido, ha defendido la necesidad de continuar avanzando hacia un municipio “moderno, abierto, dinámico y lleno de oportunidades”, pero sin renunciar a sus raíces. “También queremos un municipio que no pierda nunca su identidad, que conserve sus tradiciones, que cuide su patrimonio, que proteja su memoria, que valore a sus mayores y que siga teniendo algo que no aparece en ninguna estadística: alma”, ha subrayado.

El alcalde ha incidido en que el futuro de Rincón de la Victoria debe construirse desde el orgullo de pertenencia a cada uno de sus núcleos: “El orgullo de ser de Rincón, de La Cala, de Benagalbón, de Torre de Benagalbón. De cada rincón de este municipio con personalidad propia, pero que juntos forman una misma casa”.

“Una casa que hemos recibido de nuestros mayores y que tenemos la responsabilidad de cuidar y de entregar a las generaciones futuras”, ha añadido.

El acto ha servido asimismo para reivindicar la importancia de la memoria colectiva y del patrimonio como elementos esenciales de la identidad local. “Vivimos en un lugar con historia. Antes que nosotros hubo muchas generaciones que trabajaron, soñaron y lucharon para construirlo. Y ahora nos toca a nosotros escribir el siguiente capítulo”, ha afirmado Salado.

El acto de hoy ha contado con la participación y respaldo del tejido asociativo, representantes de las distintas Administraciones de la Axarquía,de diferentes Ayuntamientos, y también con representantes de la Junta de Andalucía, y de la Diputación Provincial de Malaga.