Vélez-Málaga revisará los recibos de la tasa de residuos de autónomos y profesionales tras diferentes incidencias

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha puesto en marcha una revisión de los recibos correspondientes a la tasa de residuos de profesionales, autónomos, comerciantes y titulares de distintas actividades económicas, después de que se hayan recibido consultas y comunicaciones de vecinos con diferentes incidencias en los recibos.

El Consistorio, a través de un comunicado, ha señalado que desde el Área Económica se está analizando de manera detallada la información recibida y que ya se han detectado duplicidades en algunos recibos, discrepancias en los metros cuadrados de determinados locales y otras situaciones que requieren una revisión individualizada, especialmente al tratarse del primer ejercicio en el que se aplica esta tasa.

Ante estas circunstancias, el equipo de Gobierno ha solicitado una reunión con el Patronato de Recaudación con el objetivo de revisar las incidencias detectadas, contrastar la información y buscar soluciones a los posibles errores que se hayan producido en la emisión de los recibos.

El concejal de Economía y Hacienda, Manuel Gutiérrez, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los comerciantes, autónomos y profesionales del municipio, y ha agradecido expresamente la colaboración de los vecinos que se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para comunicar sus casos: "Desde el equipo de Gobierno nos hemos puesto automáticamente en marcha y hemos solicitado de oficio una reunión con el Patronato de Recaudación para poder solucionar estas discrepancias y dar respuestas a nuestros vecinos", ha señalado Gutiérrez.

El concejal ha explicado también que, entre las situaciones que se están revisando, se encuentran recibos correspondientes a personas que desarrollan distintas actividades, posibles duplicidades, diferencias en la superficie computada de los locales y casos específicos que requieren un análisis particular, como el de los profesionales del taxi. "Es la primera vez que se va a cobrar esta tasa y estamos comprobando todas las situaciones que se están produciendo para poder dar una respuesta adecuada", ha apuntado el responsable municipal de Economía y Hacienda.

Una tasa proveniente del Gobierno central

De igual modo, Gutiérrez ha recordado que la tasa de residuos viene impuesta por el Gobierno central, por lo que los ayuntamientos tienen que aplicarla, pero ha insistido en que el Gobierno municipal va a estar "al lado" de los empresarios, autónomos y profesionales durante este proceso.

En este sentido, el Ayuntamiento mantiene a disposición de los vecinos el Área Económica para atender sus consultas y recibir aquellas situaciones que consideren que deben ser revisadas.

Además, han señalado que las incidencias detectadas y las actuaciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento serán también objeto de debate en la próxima sesión plenaria de la Corporación municipal, que se celebrará el próximo lunes, donde se dará cuenta de la situación y de las medidas que se están adoptando para revisar los recibos.

Por último, desde el Ayuntamiento insisten en la importancia de que cualquier autónomo, comerciante o profesional que haya detectado alguna discrepancia en su recibo se ponga en contacto con el Consistorio para que su caso pueda ser analizado, con el objetivo de garantizar que los recibos emitidos sean correctos y que cualquier error o incidencia producido pueda ser revisado y, cuando corresponda, corregido.