Controlado el incendio forestal en El Borge

El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio forestal que se había declarado este domingo, 30 de agosto, en el paraje de Fuensanta, en El Borge, en la Axarquía. El dispositivo ha movilizado hasta la zona cinco medios aéreos para tratar de controlar las llamas.

El incendio se declaró alrededor de las 16.00 horas, según ha informado el propio Infoca a través de sus canales oficiales. En el operativo aéreo han participado tres helicópteros, uno ligero, otro semipesado y un tercero pesado, además de dos aviones de carga en tierra.

Sobre el terreno se han movilizado también 30 bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (Brica), tres técnicos de operaciones, un agente de Medio Ambiente y un vehículo autobomba.

Los efectivos continúan trabajando en la zona para terminar de extinguirlo.

Dos incendios en Álora y Cártama

El incendio de El Borge se suma a otros dos fuegos que han movilizado al Infoca en la provincia de Málaga este fin de semana. El viernes se declaró un incendio forestal en el paraje Las Aprietas, en Álora, que quedó estabilizado esa misma tarde tras desplegarse un helicóptero, una autobomba y una veintena de efectivos. Ya el sábado, otro incendio afectó al paraje Dehesa Alta, en Cártama, donde llegaron a intervenir dos helicópteros y más de una veintena de bomberos forestales. Este último quedó controlado antes de las 20.00 horas y fue extinguido durante la madrugada del domingo, aunque finalmente el Infoca lo catalogó como un incendio agrícola y no forestal.