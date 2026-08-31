CSIF denuncia una plaga de cucarachas en el centro de salud de Torre del Mar y pide soluciones: "Es un entorno potencialmente insalubre"

El sindicato CSIF ha denunciado este lunes la existencia de una plaga de cucarachas en el centro de salud de Torre del Mar, en el municipio de Vélez Málaga, que, según afirma, "se arrastra desde hace años sin que las actuaciones de desinsectación y colocación de trampas hayan solventado el problema".

En su escrito de comunicación de factores de riesgos, este sindicato ha advertido a la gerencia del Área de Gestión Sanitaria de la Axarquía de la "presencia reiterada" de cucarachas durante varios años, "sin control eficaz y definitivo de la infestación en dormitorios, cocina/zona de estar, consultas y otras dependencias, llegando a localizarse en el interior de la campana extractora de la cocina, junto a dispositivos de captura o control".

Así, según ha expuesto este lunes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios en un comunicado, las medidas adoptadas hasta la fecha "resultan claramente insuficientes, pues se han limitado a tratamientos puntuales y a la colocación de trampas, sin abordar las causas del problema, ya que no consta la identificación y corrección de los posibles puntos de entrada, refugio o reproducción".

El centro de salud de Torre del Mar se encuentra, a juicio del CSIF, en unas condiciones higiénico-sanitarias "claramente deficientes e inadmisibles" que, en su opinión, "podrían suponer una exposición indirecta de las personas trabajadoras y usuarias a microorganismos u otros agentes biológicos transportados mecánicamente por estos insectos".

Cucarachas en una campana extractora del centro de salud de Torre del Mar, en una imagen facilitada por el sindicato CSIF. / L. O.

"Un entorno potencialmente insalubre", dice CSIF

"Esta situación convierte las instalaciones en un entorno potencialmente insalubre, incompatible con unas condiciones de trabajo adecuadas y con la prestación de una asistencia sanitaria segura y digna a la población", señala.

Para CSIF, la presencia continuada de cucarachas durante años "demuestra que las medidas adoptadas no funcionan", por lo que reclamao que, "además de la colocación de trampas o tratamientos puntuales, se tomen medidas para eliminar los focos de reproducción, cerrar las vías de entrada y corregir las deficiencias de limpieza y mantenimiento".

Esta central sindical afirma que la Administración tiene la "responsabilidad" de "proteger la salud de la plantilla y garantizar unas instalaciones seguras", por lo que exige que se revise "de inmediato" la evaluación de riesgos, que se aplique un plan integral para erradicar la plaga y se informe a las personas trabajadoras y a sus representantes de todas las actuaciones realizadas.

"Aunque las cucarachas no se consideran por sí mismas agentes biológicos, según el RD 664/1997, sobre exposición a agentes biológicos, pueden transportar microorganismos y contaminar superficies, un riesgo que debe evaluarse con especial rigor en un centro sanitario", asevera.

Condiciones "no adecuadas" de atención sanitaria por las cucarachas

CISF añade que la "presencia habitual" de estos insectos dentro de las instalaciones provoca unas condiciones que "no son adecuadas para la prestación de atención sanitaria".

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"Los usuarios de este centro sanitario, así como los profesionales que en él prestan servicio, están expuestos a unos riesgos para su salud que requieren actuaciones inmediatas. Por ello, CSIF ha exigido medidas urgentes y eficaces que garanticen un centro de trabajo seguro y una asistencia sanitaria digna", concluye.