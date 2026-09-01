Adelante Andalucía pregunta en el Parlamento por el supuesto uso de reactivos caducados en el hospital de la Axarquía

Adelante Andalucía ha llevado al Parlamento andaluz la investigación relacionada con el posible uso de reactivos supuestamente caducados en el hospital de la Axarquía. El diputado autonómico Luis Rodrigo ha registrado una pregunta con ruego de respuesta escrita dirigida a la Consejería de Salud para reclamar explicaciones sobre el funcionamiento del laboratorio de análisis clínicos del centro.

La iniciativa parlamentaria se interesa también por los objetivos de productividad fijados para el personal técnico especialista de laboratorio durante 2023 y 2024. Según ha señalado la formación, entre ellos figuraba como objetivo individual "no tirar reactivos por pérdida de estabilidad en el analizador".

Adelante Andalucía reclama a la Junta "explicaciones y transparencia sobre el funcionamiento del laboratorio y sobre las circunstancias que han motivado la investigación abierta".

Preguntas sobre la investigación de la Fiscalía de Málaga

Entre las cuestiones planteadas, Rodrigo quiere saber si el presidente de la Junta de Andalucía tenía conocimiento de la investigación cuando acudió el pasado 23 de marzo de 2026 a inaugurar la ampliación del Hospital de La Axarquía.

El diputado pregunta además qué valoración realiza el Gobierno andaluz sobre la investigación de la Fiscalía de Málaga para determinar si se utilizaron "reactivos caducados, sin estabilidad o se han mezclado lotes procedentes de restos de diferentes envases".

La iniciativa no da por acreditadas estas circunstancias, que precisamente forman parte de los extremos sobre los que se reclama información mientras se desarrolla la investigación.

Adelante pregunta si habrá medidas en el hospital

Rodrigo solicita también conocer si la Consejería de Salud tiene previsto adoptar medidas urgentes respecto a la dirección del hospital y, especialmente, sobre la jefatura del servicio señalada en la iniciativa parlamentaria mientras continúa la investigación.

Para Adelante Andalucía, "la prioridad debe ser garantizar que los procedimientos utilizados en los laboratorios sanitarios cumplen todas las garantías y que la seguridad de los pacientes y de los trabajadores se encuentra por encima de cualquier objetivo de productividad".

La formación considera necesario que Salud ofrezca "explicaciones claras sobre lo ocurrido" y detalle qué controles existen para impedir que situaciones de este tipo puedan producirse en la sanidad pública andaluza.

Adelante Andalucía ha avanzado igualmente que continuará realizando seguimiento parlamentario del asunto y que exigirá "las responsabilidades que correspondan si se confirman irregularidades".