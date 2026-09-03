Folclore
Benagalbón reunirá a nueve pandas estilo Montes en su XXXI Concurso Tradicional de Verdiales
La cita se celebrará el sábado 19 de septiembre desde las 18.00 horas y contará también con grupos invitados de Comares, Almogía y Murcia
Benagalbón volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios de los verdiales en Málaga. La localidad acogerá el próximo sábado 19 de septiembre, a partir de las 18.00 horas, la XXXI edición del Concurso Tradicional de Verdiales estilo Montes, en el que participarán nueve pandas.
La cita reunirá música, tradición y cultura popular en las calles y plazas del núcleo rinconero, en una jornada que busca reivindicar una de las expresiones más singulares del folclore malagueño.
Las nueve formaciones que competirán este año serán la Panda Primera del Puerto de la Torre, Panda Jotrón y Lomillas, Panda Santón Pitar, Panda de Moclinejo, Panda Montes del Guadalmedina, Panda de Bataná, Panda La Cepa, Panda Primera de los Montes y Panda Primera de Benagalbón.
Pandas invitadas de Comares, Almogía y Murcia
El programa contará además con varias formaciones invitadas que permitirán escuchar otros estilos de verdiales. Participarán la Panda Primera de Comares, representante del estilo Comares, y la Panda del Sexmo, con el estilo Almogía.
A ellas se sumará la Cuadrilla del Estefanío, procedente de Las Torres de Cotillas, en Murcia, como grupo invitado de fuera de la provincia. El presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado durante la presentación del certamen el papel de Benagalbón en la conservación de esta tradición.
«Si hay un lugar donde los verdiales se viven con una intensidad especial, ese lugar es Benagalbón», ha señalado.
El pregón, el 11 de septiembre
Antes del concurso, el 11 de septiembre, los jardines de la Casa Fuerte Bezmiliana acogerán a partir de las 21.00 horas el pregón y la presentación oficial del cartel.
El pregón correrá a cargo de Pedro Cantalejo, vinculado desde hace años a la investigación y divulgación del patrimonio y la historia de Rincón de la Victoria y de la provincia de Málaga.
El cartel de esta edición es obra del artista Pablo Alonso Herráiz, nacido en Sevilla y afincado en Málaga desde hace más de tres décadas.
Su creación rinde homenaje a Pepe Molina, figura de referencia en la divulgación de los verdiales y del folclore tradicional malagueño.
Una cita con la tradición malagueña
Una semana después llegará el día grande. Desde las 18.00 horas del sábado 19, Benagalbón volverá a llenarse de sombreros, violines, guitarras, platillos y cantes con una fiesta abierta tanto a los aficionados habituales como a quienes se acercan por primera vez a los verdiales.
El concurso cuenta con el respaldo de la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, la Peña El Revezo y la Federación de Pandas, dentro de una apuesta por mantener viva una tradición estrechamente ligada a la identidad cultural de la provincia.
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