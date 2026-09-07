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Fuego

Declarado un incendio forestal en Almáchar, en el paraje Partida Ramírez

El dispositivo de extinción del Plan Infoca trabaja en el paraje Partida Ramírez con 25 bomberos forestales, dos agentes medioambientales y dos autobombas para frenar el avance de las llamas

Imagen del incendio en Almáchar.

Imagen del incendio en Almáchar. / Infoca

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Antonio Pedrajas

Antonio Pedrajas

Málaga

El fuego vuelve a poner en alerta este lunes a la Axarquía malagueña. Un incendio forestal se ha declarado en Almáchar, en el paraje Partida Ramírez, obligando a movilizar un dispositivo terrestre para trabajar en la extinción de las llamas.

Hasta la zona se han desplazado 25 bomberos forestales, junto a un técnico de operaciones, dos agentes medioambientales y dos autobombas.

Los efectivos trabajan sobre el terreno para tratar de controlar el incendio y evitar su propagación en esta zona del municipio malagueño.

Por el momento, no se han facilitado más detalles sobre la evolución del fuego, la superficie afectada o las posibles causas que han originado el incendio.

La Axarquía, de nuevo golpeada por el fuego

El incendio de Almáchar vuelve a poner el foco sobre la Axarquía, una comarca que en las últimas semanas se ha visto afectada por varios incendios forestales. El pasado 30 de agosto, un fuego declarado en el paraje de Fuensanta, en El Borge, obligó al Infoca a desplegar cinco medios aéreos y 30 bomberos forestales, además de dos Brica, tres técnicos de operaciones, un agente de Medio Ambiente y una autobomba.

Días antes, las llamas también habían afectado a Nerja, donde un incendio en el paraje Arroyo de la Miel quemó siete hectáreas, cinco de matorral y dos de pasto. En los momentos de mayor actividad llegaron a intervenir ocho medios aéreos y 76 bomberos forestales.

También Macharaviaya sufrió otro incendio en el paraje Monte Benaque, donde llegaron a intervenir dos helicópteros ligeros, además de efectivos terrestres.

Noticias relacionadas y más

Con el nuevo incendio declarado en Almáchar, la Axarquía vuelve así a verse azotada por las llamas apenas unos días después de estos episodios registrados en distintos puntos de la comarca.

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