Arranca la Fiesta del Boquerón Victoriano en Rincón de la Victoria: fechas, showcookings y degustaciones

Rincón de la Victoria vuelve a convertir al boquerón en protagonista de su agenda gastronómica. La Fiesta del Boquerón Victoriano ha comenzado este martes 8 de septiembre y mantendrá su programación hasta el domingo 13 con cocina en directo, actividades gastronómicas, la Feria Sabor a Málaga y la participación de establecimientos de restauración.

La edición de 2026 tiene además un componente especial: se cumplen diez años desde que los showcookings se incorporaron como uno de los principales atractivos de la fiesta. Una década durante la que cocineros y profesionales de la gastronomía han mostrado diferentes formas de preparar y reinterpretar uno de los productos más vinculados a la identidad marinera del municipio.

El cocinero Enrique Sánchez durante la elaboración de un plato en la Fiesta del Boquerón Victoriano. / l.o.

El encargado de abrir esta programación ha sido Enrique Sánchez, chef, comunicador y presentador del programa 'Cómetelo' de Canal Sur, con un showcooking celebrado en las instalaciones de La Calma Playa.

La programación oficial mantiene precisamente la cocina en directo como uno de sus grandes ejes. Los tres primeros showcookings se celebran en La Calma Playa a las 20.30 horas, mientras que la sesión del viernes 11 se trasladará a la plaza Al Ándalus coincidiendo con la Feria Sabor a Málaga.

Diez años de showcookings en la Fiesta del Boquerón

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado durante la apertura el peso que ha adquirido esta celebración en el calendario local y provincial.

Enrique Sánchez en otro momento del acto gastronómico. / l.o.

El regidor ha defendido que la fiesta «ya forma parte de la identidad de Rincón de la Victoria» y permite poner en valor «nuestro mar, nuestra forma de vivir, nuestra gastronomía y, sobre todo, a nuestros restaurantes, pescadores y hosteleros».

Para Salado, el boquerón victoriano trasciende además su condición de producto gastronómico. «El boquerón victoriano no es simplemente un producto que ponemos en un plato. Es un pedacito de Rincón de la Victoria», ha señalado.

El décimo aniversario de la cocina en directo sirve así como uno de los hilos conductores de esta edición. Según ha resaltado el alcalde, los showcookings se han convertido durante estos años en una herramienta para acercar la gastronomía al público y promocionar el producto local.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado. / l.o.

Qué habrá en Rincón de la Victoria hasta el domingo

La Fiesta del Boquerón Victoriano se celebra del 8 al 13 de septiembre y concentra su programación en tres grandes pilares: los showcookings, la Feria Sabor a Málaga y la implicación de los restaurantes.

La programación oficial amplía además la oferta con degustaciones y actividades vinculadas a la cultura marinera. La red asociada a la fiesta alcanza este año los 57 restaurantes, mientras que durante el fin de semana está previsto repartir más de 1.100 kilos de boquerones mediante las degustaciones programadas.

Uno de los momentos centrales llegará entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre, cuando la plaza Al Ándalus acogerá la Feria Sabor a Málaga, con productos agroalimentarios de la provincia, actividades gastronómicas y actuaciones.

También habrá nuevas sesiones de cocina en directo. Este miércoles 9 se celebrará a las 20.30 horas el showcooking «El boquerón tiene historia», con profesionales que participaron en algunas de las primeras ediciones de la iniciativa.

El jueves 10 continuará el programa con «El boquerón de la capitalidad gastronómica», también desde las 20.30 horas en La Calma Playa, mientras que el viernes la cocina se trasladará a la plaza Al Ándalus con la sesión «De Rincón, el boquerón».

Un año más la respuesta del público ha sido muy positiva. / l.o.

El boquerón, de los restaurantes a las calles

La organización busca que la celebración no quede limitada a las cocinas. Restaurantes, espacios públicos y actividades al aire libre forman parte de una programación concebida para vecinos y visitantes.

«La historia del boquerón victoriano merece ser contada», ha defendido Salado, quien ha señalado que la celebración ha ido creciendo de la mano de los hosteleros y restauradores del municipio.

La programación completa de la Fiesta del Boquerón Victoriano 2026, incluidos los horarios, restaurantes participantes y actividades hasta el 13 de septiembre, puede consultarse en la web oficial de Turismo de Rincón de la Victoria.