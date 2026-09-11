Sabor a Málaga reúne en Rincón de la Victoria a más de 350 productos de la provincia hasta este domingo

Rincón de la Victoria se convierte este fin de semana en escaparate de los productos elaborados en la provincia con una nueva edición de la feria Sabor a Málaga. La cita reúne desde este viernes y hasta el domingo en la plaza Al Ándalus a 36 productores de 21 municipios, que llevarán al municipio más de 350 productos.

La feria completa además la programación de la Fiesta del Boquerón Victoriano, que se desarrolla desde este martes, y ofrece durante los tres días degustaciones, talleres gastronómicos, demostraciones de cocina, propuestas infantiles y actuaciones musicales.

Quienes quieran acercarse podrán hacerlo de 11:00 a 21:00 horas este viernes y el sábado, mientras que el domingo la feria permanecerá abierta de 11:00 a 20:00 horas.

Muchos visitantes en la Feria Sabor a Málaga de Rincón de la Victoria. / l.o.

Más de 350 productos de 21 municipios de Málaga

Aceites de oliva virgen extra, vinos, quesos, embutidos, croquetas, aceitunas, panes, dulces artesanales, chocolates, mieles o cervezas son algunos de los productos que los visitantes podrán encontrar durante el fin de semana.

La oferta incluye AOVE, vinos con DOP «Málaga» y «Sierras de Málaga», quesos de cabra malagueña, elaboraciones cárnicas, encurtidos, patatas fritas, productos sin gluten, mermeladas, crema de ajoblanco, licores y productos cosméticos elaborados a partir de cítricos y frutos del Valle del Guadalhorce.

Los productores proceden de Alhaurín el Grande, Almáchar, Antequera, Archidona, Arriate, Benamocarra, Campillos, Cártama, Casabermeja, Colmenar, Cuevas de San Marcos, Cútar, Málaga capital, Mollina, Periana, Pizarra, Rincón de la Victoria, Ronda, Teba, Vélez-Málaga y Villanueva de la Concepción.

Cocina en directo y degustaciones este viernes

La programación ha comenzado este viernes a las 11:00 horas con la apertura de la feria y la recepción de los productores, antes de la inauguración oficial.

A las 13:00 horas, el chef Txema Fernández ha protagonizado un taller centrado en la elaboración de tortillas de patatas y otros productos locales. Una hora después, cata-taller de quesos de la provincia maridados con productos adheridos a Sabor a Málaga.

Durante la tarde, degustación de dulces malagueños. La actividad gastronómica del viernes terminará a las 20:30 horas con el ‘showcooking’ «De Rincón, el Boquerón», a cargo de los chefs Cristina Vargas y Gonzalo Roldán, que servirá como cierre de las actividades de la Fiesta del Boquerón.

Concurso de boquerones en vinagre y música el sábado

El sábado será uno de los días centrales de la feria. Las actividades comenzarán nuevamente a las 11:00 horas y, a las 12:00, se celebrará la segunda edición del concurso popular de boquerones en vinagre, con el que se buscará la mejor elaboración de la provincia.

Málaga tiene una fuerte tradición quesera. / l.o.

A las 13:00 horas habrá una presentación y degustación de embutidos, chacinas y jamón, mientras que a las 14:00 horas será el turno de la música en directo con Iván Zea.

La programación continuará por la tarde con una actividad dedicada al chocolate artesano malagueño de la mano de Mayte Sánchez, de Maychoco. A las 19:00 horas se celebrará además un taller de armonización de aceite de oliva virgen extra con otros productos locales.

El sábado terminará con la actuación de Miranda Cuenca, prevista para las 20:00 horas y basada en grandes éxitos del cancionero popular español.

Títeres, talleres infantiles y concierto para cerrar la feria el domingo

La última jornada tendrá un marcado carácter familiar. La feria abrirá el domingo 13 de septiembre a las 11:00 horas y una hora después los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo de títeres «Las aventuras de Peneque el Valiente».

A las 13:00 horas comenzará el taller infantil «Cookies de Noe», organizado junto a Las Delicias de Mi Noe, en el que los niños podrán participar en la elaboración de dulces.

Las actividades de la tarde estarán centradas en las mieles, las mermeladas y los vinos dulces, a las que seguirá un taller dedicado al pan artesano.

El punto final musical llegará a las 19:00 horas con Señor Mirinda, que ofrecerá un repertorio de pop-rock de los años 80 y 90. El cierre de la feria y la despedida de los productores están previstos para las 20:00 horas.

Francisco Salado ha visitado Sabor a Málaga en Rincón de la Victoria. / l.o.

Una carpa solidaria a beneficio de Rincón Contigo

Junto a los expositores comerciales habrá una carpa solidaria cuya recaudación se destinará a la asociación Rincón Contigo. Cervezas Victoria aportará las bebidas y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, los boquerones.

La de Rincón de la Victoria es la séptima feria Sabor a Málaga de la temporada, después de las celebradas en Torremolinos, Vélez-Málaga, Benalmádena, Torrox, Nerja y Ronda. La siguiente cita tendrá lugar en Mijas del 25 al 27 de septiembre.