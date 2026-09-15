La campaña del mango en Málaga prevé alcanzar las 40.000 toneladas pese a la caída de la producción

La campaña del mango en Málaga se prepara para sus semanas centrales con unas previsiones de producción que alcanzan las 40.000 toneladas, lo que supondrá un valor aproximado de 60 millones de euros para los agricultores de la provincia. Así lo ha señalado este martes la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Laura Soto, durante una visita a la sede central de Trops, en Vélez-Málaga.

Pese a que la cosecha se mantiene en niveles elevado, se espera una reducción cercana al 30% respecto a la campaña de 2025, un año en el que el mango alcanzó cifras récord en Málaga, con unas 60.000 toneladas producidas.

Málaga concentra el 90% del mango cultivado en Andalucía

ELa superficie destinada al cultivo del mango ha crecido un 42% en la última década y supera ya las 4.500 hectáreas, que representan alrededor del 90% de toda la superficie andaluza dedicada al mango.

En total, Málaga dispone de más de 13.000 hectáreas de cultivos subtropicales. De ellas, casi 8.000 corresponden al aguacate, el 54% de la superficie andaluza, mientras que el resto se reparte principalmente entre el mango y otros productos subtropicales.

Trops comercializa aguacate y mango en 22 países europeos

Durante su visita, Soto ha destacado también el peso de Trops, organización de productores especializada en frutas subtropicales que cuenta con una cuota de mercado del 40% del aguacate y del 55% del mango en España.

La cooperativa desarrolla toda la cadena alimentaria, desde el cultivo y la recolección hasta el envasado y la distribución, y comercializa sus productos en 22 países europeos, entre ellos Reino Unido, Alemania y Países Bajos.

La delegada ha recorrido además el Centro de Innovación de Trops, una finca experimental que funciona como espacio de investigación junto a la Universidad de Málaga y el centro La Mayora del CSIC. Allí se desarrollan proyectos relacionados con nuevas variedades, sistemas de sensorización, inteligencia artificial aplicada al riego y portainjertos resistentes.

Casi 22 hectómetros cúbicos de agua regenerada para el riego

Las actuaciones desarrolladas han permitido incorporar nuevos recursos procedentes de las depuradoras de Algarrobo, Torrox, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga y Peñón del Cuervo, además de conectar estas instalaciones con zonas agrícolas del Plan Guaro.

Tras las obras incluidas en los dos primeros decretos de sequía, la Axarquía dispone actualmente de casi 22 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas para riego. La Junta estudia también incorporar la EDAR de Nerja, que podría aportar otros dos hectómetros cúbicos.

A estas actuaciones se suma una inversión de 13,7 millones de euros, finalizada en diciembre de 2025, para mejorar el aprovechamiento de las aguas regeneradas procedentes de la depuradora de Rincón de la Victoria mediante nuevas conducciones y balsas de autorregulación.

Ayudas por la sequía y las borrascas

La disminución de la producción viene marcada por las consecuencias de las condiciones meteorológicas de los últimos años. Soto ha recordado que el sector primario malagueño ha sufrido primero una prolongada sequía y, posteriormente, varios episodios de borrascas que han reducido la producción en distintas zonas de la provincia, especialmente en la Axarquía, una de las principales productoras de subtropicales.

Ante esta situación, la Junta asegura haber invertido hasta el momento 43 millones de euros en obras hidráulicas destinadas principalmente a ampliar el uso de aguas regeneradas para el riego.

La Junta ha destinado además 4,44 millones de euros a 200 explotaciones agrícolas malagueñas afectadas por las borrascas registradas entre finales de 2025 y comienzos de 2026. La cuantía podría alcanzar los siete millones de euros si se aprueban otros 69 expedientes que continúan en estudio por daños provocados por inundaciones y viento.

Noticias relacionadas

Dentro del Plan Andalucía Actúa también se han reservado diez millones de euros para reparar 206 caminos rurales en la provincia de Málaga. En la Axarquía está prevista la intervención en 17 caminos de nueve municipios, con una inversión aproximada de 317.000 euros.