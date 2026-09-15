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Proyecto

Discrepancias técnicas mantienen paralizadas las obras de la Biblioteca Municipal de Nerja

La Diputación Provincial de Málaga ha emitido tres informes desfavorables sobre el proyecto modificado, que plantea una nueva cimentación con micropilotes para resolver los problemas detectados en el subsuelo

Discrepancias entre los técnicos mantienen paralizadas las obras de la Biblioteca Municipal.

Discrepancias entre los técnicos mantienen paralizadas las obras de la Biblioteca Municipal. / L. O.

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La Opinión

Nerja

Las obras de la nueva Biblioteca Municipal de Nerja continúan paralizadas por las discrepancias surgidas entre los redactores del proyecto modificado y los técnicos de la Diputación de Málaga. La actuación permanece detenida después de que durante los trabajos aparecieran circunstancias imprevistas en el subsuelo que obligaron a replantear parte de la solución constructiva.

Tras la suspensión de las obras, la empresa adjudicataria, la dirección facultativa y los técnicos municipales consensuaron una alternativa que llevó al Ayuntamiento a autorizar la redacción de un proyecto modificado.

El nuevo documento contempla una cimentación mediante micropilotes, cambios en el sistema de contención y la adaptación del proyecto a la geometría real de la parcela.

Una vez redactado, el modificado recibió los informes favorables de la arquitecta municipal y del jefe del Servicio de Infraestructura del Ayuntamiento. El expediente fue remitido el 4 de junio a la Oficina Técnica de Supervisión de Proyectos de la Diputación Provincial de Málaga.

Desde entonces, según el Ayuntamiento, la Diputación ha emitido tres informes desfavorables, acompañados de las correspondientes peticiones de subsanación. Estas objeciones mantienen bloqueada por el momento la tramitación necesaria para aprobar definitivamente el proyecto modificado y reanudar las obras.

Armijo reclama una solución para retomar los trabajos

El alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, ha mostrado su malestar por la demora y ha reclamado a los técnicos implicados que alcancen cuanto antes una solución que permita desbloquear el expediente.

Noticias relacionadas y más

El objetivo del Ayuntamiento es culminar la aprobación del proyecto modificado y retomar las obras de la Biblioteca Municipal, una actuación financiada conjuntamente por el Consistorio nerjeño y la Diputación Provincial de Málaga.

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