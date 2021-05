Podríamos pensar que el sol nos afecta a todos por igual y que no hay diferencia ninguna en las formas de protegernos. Pero no es así. Nuestra piel es distinta en cada etapa de la vida y por tanto los cuidados que requiere no siempre son los mismos.

Y no sólo la piel, cambian los hábitos según la edad, la forma de alimentarse, los medicamentos que se toman, y todo, absolutamente todo, afecta a la incidencia que las radiaciones solares tienen sobre nuestro organismo.

La base está clara. Hay que protegerse del sol siempre, con independencia de la edad. Pero el Consejo General de Farmacéuticos nos aclara algunas cuestiones sobre la protección solar de los más jóvenes de la casa de cara al verano que ya está casi encima.

Los farmacéuticos insisten en que la educación en fotoprotección debe iniciarse en la infancia ya que los efectos dañinos de la radiación son acumulativos e irreversibles.

Es más, entre el 50 y el 80 % de la exposición solar que un individuo recibe a lo largo de toda la vida, se realiza entre los 18 – 21 primeros años.

Cómo proteger a los niños

Además de la piel, el Consejo General de Farmacéuticos nos ofrece algunas recomendaciones para también proteger los ojos y, por supuesto, cuidar la alimentación durante los meses de verano.

Piel

Además, la piel de los niños es más permeable y el mecanismo de acción de los filtros físicos es por dispersión reflexión y no por absorción como los filtros químicos. Afortunadamente la oferta de filtros solares específicos para niños es abundante.

Ojos

Los niños no sólo tienen una piel más delicada y delgada que los adultos, sino que sus ojos también son mucho más sensibles por eso es aconsejable:

Alimentación

Cómo proteger a los adolescentes

Los «problemas» típicos de esta etapa vital (rebeldía, preocupaciones por el aspecto físico, etc..) cambia completamente la forma de educar en la protección solar. Para los farmacéuticos los aspectos claves en esta etapa son:

Piel

Con esto pueden tener una idea clara de cuándo es menos conveniente la exposición solar.

Se les puede plantear como alternativa el uso de autobronceadores, son efectivos y no plantean riesgos para la salud.

Ojos

Alimentación