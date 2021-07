Un reciente estudio publicado en Journals of the American College of Cardiology: CardioOncology ha investigado el riesgo de desarrollar fibrilación auricular según el tipo de cáncer concluyendo que el mieloma múltiple es el que muestra una mayor asociación con esta arritmia.

Entre los cánceres sólidos, el de esófago es el que conlleva un mayor riesgo de padecer fibrilación auricular, mientras que el de estómago presenta la asociación más baja.

Te puede interesar: El tipo de cáncer que ha crecido más de 6 por ciento entre las mujeres

Los expertos de la Sociedad Española del Corazón hablan de fibrilación auricular cuando el ritmo cardiaco es irregular y anormal. Este tipo de arritmia normalmente provoca que el corazón lata excesivamente rápido.

Los cardiólogos advierten que esta patología cardiaca es «una enfermedad grave, ya que puede producir coágulos de sangre que pueden viajar desde el corazón hasta el cerebro y causarle un infarto cerebral».

Gracias a los recientes avances de la medicina, existen distintos tratamientos para esta enfermedad. La mayoría de los pacientes pueden llevar una vida sana y productiva después del tratamiento de la fibrilación auricular.

Pero los resultados de este estudio que relaciona algunos tumores con la aparición de fibrilación auricular obliga a «poner en marcha estrategias destinadas a detectar esta enfermedad en pacientes sin síntomas. Pero no se puede hacer screening activo a todos los pacientes con cáncer. Por tanto, conocer los tumores que tienen más prevalencia de fibrilación auricular es imprescindible para saber en qué pacientes hay que hacer el screening para prevenir la aparición de esta arritmia y las complicaciones que se asocian a ella», explica la doctora Teresa López Fernández, coordinadora del Grupo de Trabajo de Cardio-Oncología de la Sociedad Española de Cardiología (SEC).

Para el Dr. Javier Jiménez Candil, presidente de la Asociación del Ritmo Cardiaco de la SEC, estos nuevos datos «nos obligan a ser más proactivos en el seguimiento de estos pacientes para detectar cuanto antes signos de afectación cardiaca. En esta línea iniciativas como el estudio CARTIER, un ensayo clínico español, son muy pertinentes porque nos va a permitir conocer si una estrategia activa de detección precoz y prevención de la cardiotoxicidad mejora la supervivencia de pacientes con cáncer».

La arritmia cardiaca más frecuente

La fibrilación auricular es la arritmia cardiaca más frecuente en la población general. En España, se estima que más de un millón de personas la padecen, de las que más de 90.000 estarían sin diagnosticar, según datos del estudio OFRECE.

Pero su incidencia es aún mayor entre los pacientes con cáncer. El estudio REGARDS mostró que estos presentan un riesgo un 20% superior de desarrollar fibrilación auricular que la población sin cáncer, incluso en ausencia de tratamiento onco-hematológico y tras ajustar por edad, enfermedad cardiovascular y otros factores de riesgo de fibrilación auricular.

Te puede interesar: ¿Qué es una RCP y cómo se hace?

Como explica la doctora López Fernández, el mayor riesgo de padecer fibrilación auricular en pacientes con cáncer tiene que ver tanto con la cardiotoxicidad de los fármacos onco-hematológicos como con la propia neoplasia.

La cardióloga recuerda también la asociación epidemiológica que existe entre el cáncer y la fibrilación auricular, que son más frecuentes en la población de más de 65 años.

«Hay una serie de factores, como la hipertensión arterial, la obesidad o el sedentarismo, que favorecen el desarrollo de esta arritmia, y que están vinculados también a una mayor prevalencia de cáncer», dice.

Por otro lado, los pacientes con cáncer tienen más riesgo de infecciones o de padecer anemia, así como otras complicaciones que favorecen la aparición de fibrilación auricular.

Cómo tratar la fibrilación auricular en pacientes con cáncer

El doctor Jiménez Candil indica que el tratamiento de la fibrilación auricular en el paciente con cáncer activo es similar al de la población general.

Con el fin de facilitar a los profesionales el manejo de la fibrilación auricular en el paciente con cáncer, los Grupos de Cardio-Oncología y de Trombosis de la SEC impulsaron en 2019 un documento de consenso de expertos y recomendaciones.

«Hasta ahora no hay una guía de cómo manejar esta arritmia en los pacientes con cáncer activo y en ese texto proporcionamos un enfoque multidisciplinario y práctico para guiar la atención clínica», detalla la doctora López Fernández.

Por otro lado, la Asociación Europea del Ritmo Cardiaco (EHRA) ha puesto en marcha un programa de investigación, financiado mediante gran dotación económica por la Comisión Europea dentro del programa Horizonte 2020, en el que participan 14 entidades de diversos países europeos.

El proyecto se llevará a cabo en diferentes fases. La primera será de identificación de la situación y deficiencias actuales, que se llevará a cabo revisando y analizando bases de datos ya disponibles.

En una segunda etapa se desarrollarán herramientas (apps, recursos web, etc.) para un manejo integral de estos pacientes. Y en una última fase se evaluará el impacto médico y económico de la implementación de estas herramientas.

Un equipo del Hospital Universitario La Paz de Madrid, donde trabaja el Dr. Merino Llorens, será el encargado de analizar y desarrollar la línea de trabajo sobre fibrilación auricular y cáncer.