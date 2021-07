Investigaciones recientes han confirmado que las personas mayores que tienen una potencia muscular alta viven más años y además lo hacen con un mayor nivel de autonomía.

Pero hasta ahora no se conocía cuáles eran los valores a partir de los cuales la vida se alargaba.

Pues bien, ahora, dos nuevos estudios han conseguido determinar cuál es el umbral de potencia muscular por debajo del cual se comienza a perder funcionalidad física, así como los valores que determinan que una persona padezca dependencia física grave.

Las conclusiones de estos trabajos, desarrollados por investigadores del CIBER de Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES) en el Grupo GENUD Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha – UCLM), han sido publicados en las revistas «Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle» y «Medicine & Science in Sports & Exercise«.

Para poner cifra a estos umbrales, en el primero de estos estudios los investigadores se centraron en hallar el valor de potencia muscular relativa a la masa corporal que determina un riesgo elevado de padecer problemas en la movilidad y funcionalidad física.

Para ello, analizaron datos de un total de 9.320 personas mayores de entre 60 y 103 años de edad y de cuatro países (Bélgica, Dinamarca, Portugal y España), y de 586 personas jóvenes de entre 20 y 60 años.

Los resultados fijaron que estos niveles mínimos de potencia muscular se corresponden con 2,1 W/kg en mujeres y 2,6 W/kg en hombres. Las personas mayores por debajo de estos valores tuvieron 10 veces más riesgo de padecer limitaciones funcionales.

Perdemos potencia muscular a partir de los 30 años

Que la edad va pasando factura poco a poco es un hecho. Los investigadores encargados de estos estudios han observado que la pérdida de potencia muscular relativa comienza a partir de los 30 años, tanto en hombres como en mujeres.

Y a partir de los 50, este proceso se acelera. Así, entre los 30 y los 50, la potencia muscular decrece a razón de 1% cada año; de 50 a 80, se pierde de 2 a 5% por año, y, ya por encima de los 80, la pérdida alcanza hasta el 6-9% por año de media.

A partir de los datos obtenidos, el estudio recoge también unas tablas con las cifras de referencia para cada sexo, que permiten ofrecer información al paciente o usuario sobre si sus niveles de potencia muscular son bajos, normales o elevados con respecto al resto de la población.

«De esa manera podremos prevenir cuando una persona se está acercando a valores de riesgo e intervenir mediante un programa de ejercicio físico individualizado que mejore la potencia muscular relativa», explica el primer autor del estudio, Julián Alcázar.

Potencia muscular y dependencia grave

El segundo trabajo desarrollado en este campo por este equipo de investigadores se centró en identificar qué valores de potencia muscular relativa determinan que una persona padezca un problema de dependencia física grave, como es no poder levantarse de una silla de altura estándar (45 cm) sin ayuda de los brazos.

En este estudio participaron un total de 11.583 personas mayores, también en el rango entre 60 y 103 años de edad y de cuatro países europeos: Bélgica, Dinamarca, Portugal y España.

Los resultados revelaron que, aunque el nivel de potencia muscular relativa necesario para levantarse de una silla depende de la estatura, el umbral promedio necesario es de aproximadamente 1,0 W/kg, sin estar influido en este caso por la variable del sexo.

Además, los investigadores encontraron que, entre las personas mayores que no alcanzaban ese valor mínimo de potencia muscular, el 100% padecían problemas de movilidad, como una baja velocidad de la marcha, y aproximadamente el 50% padecía algún tipo de discapacidad en actividades de la vida diaria, como el aseo personal.

Por ello, «el umbral de potencia muscular relativa identificado (1 W/kg) podría ser un valor crítico, ya que revertir la situación muscular y funcional en personas mayores por debajo de ese nivel resultaría una tarea muy complicada, en comparación con aquellas personas mayores que están por encima del valor mencionado», subraya Julián Alcazar.

En este aspecto, los investigadores ponen el foco en «evitar que las personas mayores se acerquen a ese valor mediante programas de intervención con ejercicio físico individualizado dirigido a la mejora de la potencia muscular relativa».

Los indicadores de ambos estudios se han incorporado a la app PowerFrail, una aplicación de e-health desarrollada por este mismo grupo de investigadores y dirigida a evaluar la potencia muscular y la fragilidad en personas mayores, al tiempo que permite proporcionar, en función de los datos obtenidos, intervenciones individualizadas de entrenamiento físico para la mejora de estas condiciones.