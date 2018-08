La tradicional matanza de ballenas de las Islas Feroe remueve conciencias

Hombres y mujeres, con ancianos y niños incluidos, participan cada año en una tradición sangrienta en la que se sacrifican ballenas. 180 en esta ocasión.



La matanza de la Grindadráp volvió a escena. La localidad, situada en las Islas Feroe, un territorio que pertenece a Dinamarca, revivió una tradición que se atraganta a los visitantes.





#FaroeIslands REALITY of "free food" .. all out there, kids too, cameras clicking away, festive mood #BoycottDenmark pic.twitter.com/RlofTPD62q