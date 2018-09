Así responde el malagueño Tomás García a una ´instagramer´ que insultó a los andaluces

El humorista malagueño Tomás García (@TomasGarciaTG) conoce Instagram y usa mucho esta red social para colgar sus experiencias y ocurrencias. También para hacer su particular y sentido homenaje a Málaga, como hace un par de meses, o defender Andalucía. En esta ocasión con un vídeo subido este sábado y que responde a Carmen Romero (@carmenromp), una joven volcada en las redes sociales con un particular estilo que busca provocar para llamar la atención.



El vídeo subido por Carmen Romero el viernes, en el que critica a los andaluces y los califica como "vagos" y que no saben hablar con un acento "que me pone los pelos de punta". Ante esto, Tomás García apenas tardó unas horas para responder con otro vídeo, cargado de ironía y sarcasmo.





en menos de 24 horas y 5.200 'me gusta'. El malagueño lo ha subido con el texto en la publicación: "" y se ha viralizado rápidamente.Por otro lado, la publicación de, que con su particular estilo chulesco, muy de moda en determinado grupo de jóvenes que intentan hacerse un hueco en las redes sociales, ha logrado más de 18.000 'Me gusta' en dos días, así como