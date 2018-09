Dani Rovira recueda a Pablo Ráez en un llamamiento a donar médula

Donando. Dani Rovira ha dado con la tecla a la hora de recordar y homenajear a Pablo Ráez. El actor y humorista malagueño ha publicado en Instagram una imagen suya donando en un hospital y reproduciendo el gesto que hizo tan famoso a Ráez en su incansable campaña en favor de la donación de médula y que hizo viral durante los años más duros de la leucemia que padeció y que le llevó a la muerte en febrero de 2017.



"No te has ido amigo. Ni mucho menos. En muchos de nosotros sigues presente. Tu sonrisa y tu mensaje se han quedado grabados para la eternidad", comienza Dani Rovira, quien anima a los que ven el mensaje a donar médula siguiendo la campaña de Pablo Ráez, ya que "Los que entendimos tu mensaje no podemos hacer otra cosa que seguir tu legado... queda mucha gente a quien darles vida. Te quiero siempre".



El humorista malagueño insiste en animar a acercarse "a vuestro Hospital más cercano, pedid información, dad el paso..." ya que con ese sencillo gesto se puede salvar una vida.