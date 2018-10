La lista de canciones de Spotify que puede salvar vidas.

Que el ritmo de determinadas canciones puede servir como guía para la correcta realización de una reanimación cardiopulmonar no es algo novedoso. Ahora, el Hospital Presbiteriano de Nueva York ha elaborado una completa lista en Spotify con 47 canciones entre las que se incluye, como no podía ser de otra manera, 'Staying Alive' de los Bee Gees.



El centro médico de la ciudad de Nueva York ha creado una lista de reproducción repleta de melodías que tienen un ritmo adecuado (100 latidos por minuto) para cronometrar las compresiones de una reanimación cardiopulmonar.



La lista se puede encontrar en Spotify de manera gratuita con una cuenta creada en la plataforma. La idea es elegir una de las 47 canciones que aparecen y memorizarla para acudir a ella si surgiera la necesidad de hacer una RCP.





