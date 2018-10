La historia que hizo llorar a las redes termina con un final feliz

Hace unos días se hacía viral en internet una triste historia de un niño de seis años de edad llamado Teddy Mazzini. El pequeño de Arizona invitó a sus amigos a su sexto cumpleaños, pero ninguno de los 32 apareció en la pizzería 'Pizza Peter Piper', en Tucson. La fotografía del niño esperando en la mesa del local del reportero local Nick VinZant recorrió medio mundo.



Sin embargo, los acontecimientos dieron un giro de 180º y lo que pudo ser una fiesta para olvidar ha pasado a ser un cumpleaños que el bueno de Teddy nunca olvidará. Entre los miles de felicitaciones que recibió el niño destaca una por encima de todas. Nada más y nada menos que el equipo de la NBA Phoenix Suns escribió a Teddy para invitarle al partido de la noche del miércoles ante Los Ángeles Lakers de LeBron James.





This video makes me so happy. This week, you likely heard the story of Teddy. No one showed up to his 6th birthday party this past weekend... SOOO the @Suns are making up for it by giving him the VIP treatment tonight. @Nicole12News will have the story tonight at 10. #12Sports pic.twitter.com/yXuc2Zm1MI