Una abuela con Alzheimer emociona a las redes al tratar de reconocer a su nieta

"Mi abuela en todos los momentos de plena lucidez tiene la necesidad de tocarme todas las facciones de la cara y cuando acaba me dice: 'No quiero olvidarte'. Conseguí grabar una de estas veces", escribía una joven tuitera de Mallorca en la red social este lunes, generando una avalancha de retuits y 'me gusta' de usuarios emocionados con la escena.





El Alzheimer, también conocida como un tipo de demencia senil, es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como un. La enfermedad suele tener un periodo medio de diez años una vez diagnosticada y cada año que va pasando el deterioro es más grande, siendo característica del Alzheimer la pérdida de memoria.El número de casos actuales en España se sitúa en torno a los 700.000-800.000, aunque para mediados de este siglo la cifra podría llegar al millón, según el Instituto Nacional de Estadística.