La desternillante pelea entre un policía de Nueva York y un grupo de borrachos

El vídeo de una pelea entre un policía de Nueva York y un grupo de hombres, que podrían ser sintecho y que se encuentran en aparente estado de embriaguez, se ha hecho viral en las redes. Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado domingo 23 de diciembre en la estación de metro East Broadway de la ciudad estadounidense. Allí, una mujer pidió ayuda porque estaba siendo acosada por los individuos borrachos.





1 COP DEADASS BATTLING AGAINST AN ARMY OF CRACKHEADS ?????????????? pic.twitter.com/SW61Cw3mLC