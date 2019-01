El espectacular ejercicio de gimnasia artística que se ha viralizado

Espectacular. La gimnasta estadounidense Katelyn Ohashi ha visto cómo se ha viralizado un ejercicio suyo de suelo que fue puntuado con un 10, puntuación muy poco frecuente en esta disciplina de la gimnasia artística, y que premia la espectacularidad de las rutinas realizadas. La gimnasta, que es conocida por sus ejercicios, milita en el equipo de gimnasia artística de la Universidad de UCLA, después de que varias lesiones terminaran frenando su carrera profesional junto a Simon Biles, una de las triunfadoras de los Juegos Olímpicos de Río de 2016.





el pasado domingo que en menos de 36 horas acumulaba cerca de, 98.000 retuits, 417.000 'me gusta' y más de 5.500 comentarios. La espectacularidad del ejercicio habla por sí sólo, utilizando música de los grupos Earth, Wind and Fire, The Jackson Five y Michael Jackson.o la roza, fruto de la espectacularidad en el planteamiento y ejecución de sus rutinas.