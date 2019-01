Un huevo rompe el récord de Instagram y bate a Kylie Jenner

La particular fotografía de un huevo se ha coronado como la nueva imagen con más "me gusta" de Instagram, luego de superar los 30 millones y provocar todo un fenómeno en internet.



La imagen, publicada el 4 de enero, venció el día 13 del mismo mes el récord de la red social, que ostentaba hasta ahora una foto de la modelo y empresaria Kylie Jenner con 18 millones de "likes", según medios que han seguido día a día el avance de su fama y su creciente número de comentarios de usuarios de todo el mundo.





Precisamente, desde su creación el perfil buscaba hacerse con el máximo histórico de la red social y popularizar a este huevo colorado, que aparece fotografiado sobre un fondo blanco.escribieron los responsables en la descripción de la fotografía.Este lunes, la curiosa imagen ya lograba los 31,3 millones de "me gusta" , acaparando la atención mediática.La intención, según el texto de la foto con las etiquetas #LikeTheEgg (Dale me gusta al huevo), #EggSoldiers (Soldados del huevo) y #EggGang (Cuadrilla del huevo), era "superar el récord mundial actual de Kylie Jenner (18 millones)! ¿Lo lograremos?".En la imagen, que también, están etiquetadas reconocidas celebridades como Jimmy Fallon, Ellen DeGeneres y publicaciones mundiales como Masable, el Daily Mail o Buzzfeed.Este último medio contactó con los dueños del perfil, titulado "world_record_egg", y aunque no revelaron su identidad, se hicieron pasar por "Henrietta", una gallina británica, madre de "Eugene", el ahora huevo más famoso de internet.Ante el fenómeno que ha causado en la red, la misma cuenta denunció hoy que ya hay otros perfiles que pretenden hacerse pasar por "Eugene", por lo que pide "no dejarse engañar".También ha publicado varias historias en las que reemplaza grandes personajes del cine o de vídeos musicales con la foto del ahora famoso huevo., publicaron también los responsables, quienes prometieron "que esto no parará aquí y será solo el comienzo"."Eugene" destronó así una fotografía de Jenner, la archifamosa hermana de Kim Kardashian, en la que presentaba a su primer hijo y que fue publicada el 6 de febrero de 2018.contra el suelo y burlarse de la situación.