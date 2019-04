¿Por qué esta imagen se ha hecho viral en Twitter?

Son muchos los hijos que deciden embarcarse en la misma carrera que sus padres. La pasión por un trabajo en algunas ocasiones salta de generación en generación. Lo que menos se iba a imaginar Kelly Rexon, una joven piloto, es lo que ocurriría en un vuelo de la compañía norteamericana Delta Air Lines la semana pasada tripulado por ella y su madre, Wendy Rexon.



Para ellas iba a ser un aterrizaje más pero se convirtió en el día en el que su historia se hizo viral tras una fotografía realizada a las dos sentadas en la cabina de mando. Fue gracias al tuit publicado por el pasajero John R. Watret al aterrizar: "Acabamos de volar de LAX (aeropuerto de Los Angeles) a ATL (Atlanta) a bordo de un Delta pilotado por esta tripulación de madre-hija. Un gran vuelo. Inspirador para las jóvenes", escribió.









Just flew with this mother daughter flight crew on Delta from LAX to ATL. Awesome. ?@Delta? ?@EmbryRiddle? #erau pic.twitter.com/HYLl65H5p1