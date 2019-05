¿Quién es Araceli y por qué se ha vuelto viral?

Si han entrado a Twitter esta mañana quizás les haya sorprendido comprobar que entre los hashtag más usados en toda España figuraba el nombre Araceli. No es un personaje nuevo de Juego de Tronos que haya entrado a la historia provocando un brutal giro de guión, ni ha publicado una opinión muy controvertida sobre el Procés. Araceli es simplemente una usuaria de Twitter. ¿A qué debe su repentina fama, entonces?



A que Araceli se ha dedicado durante su vida virtual a ir bloqueando usuarios de Twitter con los que no compartía sus ideas, sin haber tenido jamás una interacción con ellos. La chispa saltaba ayer, alguien se percataba de que una señora que no conocía de nada y que jamás había visto en su timeline le tenía bloqueado, lo anunciaba a sus seguidores y, para sorpresa de todos, resulta que medio Twitter se percataba a la vez de que Araceli, por alguna razón y en algún momento, también les había bloqueado.



Llegó entonces, evidentemente, la oleada de memes:





Hilo de afectados por los blocks de Araceli, tuitera desconocida. https://t.co/F0GDlhIR4a — Mayo (@nosinmayonesa) 5 de mayo de 2019

Os pido apoyo y os pido un poco de respeto porque desde que Araceli me bloqueó no lo estoy pasando bien. pic.twitter.com/oDpDr54ym8 — TodoJingles (@TodoJingles) 6 de mayo de 2019

Escuchas eso Araceli? Es el silencio... pic.twitter.com/UC2soRfGt0 — Campanilla Nose Nose (@CampanillaNose) 6 de mayo de 2019

Qué ganas de escribir un personaje para Paquita Salas que se llame Araceli Centimín. — Javier Calvo (@javviercalvo) 6 de mayo de 2019

??ÚLTIMA HORA: Mark Zuckerberg anuncia que creará una nueva red social sólo para Araceli. — Craich (@ACraich) 6 de mayo de 2019