La emisión de la última temporada de Juego de Tronos ha provocado que un creciente descontento en los seguidores de la serie. La ola de descontento y decepción ha ido aumentando a medida que iban transcurriendo cada uno de los capítulos de esta octava entrega y reflejo de ello han sido las redes sociales, donde en todo momento han podido verse opiniones al respecto, propuestas como la realizada mediante la plataforma Change.org donde cerca de un millón de espectadores disconformes con la trama del final firmaron para que se rodará un desenlace alternativo o para amenizar toda la tensión existente, memes y vídeos donde se bromea sobre lo ocurrido en la serie de HBO.



Uno de los que se ha sumado a esta ola ha sido el humorista malagueño Tomás García, quien ironiza sobre los personajes y los hechos que van teniendo lugar en la serie a través de un vídeo publicado en su perfil de Instagram, donde al mismo tiempo pide a sus seguidores que les aconseje sobre si seguir viendo Juego de Tronos o no. "Necesito vuestra ayuda. ¿Creéis que debo seguir viendo Juego de Tronos? Solo he visto la primera temporada... Y no me estoy enterando de ná. Podéis ver el vídeo, tranquis, no contiene 'espoilé'.



Entre los muchos aspectos a los que hace re que Tomás llega a comparar la trama de la serie con el programa electoral de Vox, "en Juego de Tronos todo el mundo va a caballo, todo el mundo tiene espada, parece el programa de Vox. Hay veces no sabes si estas en Invernalia o en El Rocío" o Jon Nieve con Ramón García. "A Jon Nieve los colegas le llaman el 'arrecío' en el barrio y va con una capa como la de Ramón García en Nochevieja".